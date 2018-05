Legge elettorale | perché il M5s non avrebbe vinto comunque

Boccia - Pd - : 'Irresponsabile tornare al voto con questa Legge elettorale' : 'Siamo disponibili a qualsiasi soluzione per fare una nuova legge poi al voto al massimo a febbraio' -

Governo - Cottarelli : ‘Io premier? Mi stupirei - l’emergenza è la Legge elettorale. Per evitare aumenti Iva tagliamo i bonus’ : “La prima emergenza da affrontare sarebbe dotare il Paese di una legge elettorale che consenta di avere un vincitore dopo il voto, e allo scopo è più indicato un giurista, io sono un economista“. In ogni caso, lo scenario auspicabile è “un Governo politico che duri. Non mi entusiasmano i governi tecnici”. Parola di Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review del Governo Renzi, oggi direttore ...

Dalla finanziaria alla Legge elettorale : cosa potrebbe fare un governo di tregua : L’ipotesi più gettonata al momento come possibile sbocco della crisi per la formazione del governo è un esecutivo «di tregua». Un’iniziativa che potrebbe prendere il presidente della Repubblica, incaricando un premier terzo da lui scelto...

Consultazioni : Di Maio - non perdiamo 2 anni per Legge elettorale : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – Su un governo ad hoc per mettere a punto una nuova legge elettorale “l’unica cosa che non voglio fare è portare gli italiani su un dibattito di due anni sul premio alla lista, soglia di sbarramento”, ecc… “Il ballottaggio lo faranno gli italiani tornando a votare”. Lo dice Luigi Di Maio dopo le Consultazioni al Quirinale. L'articolo Consultazioni: Di Maio, non perdiamo 2 anni ...

Maroni silura Salvini e Giorgetti : "Gentiloni bis e Legge elettorale" E si autocandida (con Silvio) : Oggi è partito un bel siluro dal Corriere della Sera: mittente Roberto Maroni e destinatario Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. L’ex governatore della Lombardia ha fatto un endorsement per un Gentiloni 2 a termine con lo scopo di fare una legge elettorale con doppio turno e premio di maggioranza al partito (e questo favorirebbe di fatto Grillo) e non alla coalizione, con voto ad ottobre Segui su affaritaliani.it

SALVINI - “GOVERNO CON M5S PER Legge ELETTORALE”. SONDAGGI - BOOM LEGA/ Elettori bocciano accordo Pd-M5s : SONDAGGI politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita LEGA al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo SALVINI-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:45:00 GMT)

Salvini : 'Subito governo per fare una Legge elettorale. Con M5s - mai con Renzi' : 'Non darò mai la fiducia a un governo tecnico europeo, telecomandato da Bruxelles' dihciara il leader del Carroccio a Milano. 'Vorrei un governo a tempo per riscrivere la legge elettorale, come le ...

Salvini apre ad un governo a tempo : "Con M5s fino a dicembre - riscriviamo Legge elettorale" : "L'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludiamo qualsiasi governo tecnico alla Monti. Ribadisco l'invito ai Cinque stelle a ragionare su come accompagnare l'Italia nei prossimi mesi per un...

"Governo fino a dicembre per fare la Legge elettorale e bloccare gli aumenti Iva" : "Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l'invito a M5S come fare insieme un governo a tempo per fare poche cose e bene". Questo Matteo Salvini chiederà al presidente Mattarella lunedì, come ha anticipato in conferenza stampa a Milano. Il segretario della Lega ha indicato la durata del prossimo governo "entro ...

Grillo : Legge elettorale fatta a tavolino per non farci governare : Roma, 4 mag. , askanews, In Italia c'è stato un 'colpo di stato all'incontrario' ed è stata fatta 'a tavolino' una legge elettorare per impedire al Movimento cinque stelle di governare. L'ha affermato ...

Grillo : “Legge elettorale decisa per impedirci di governare”. E sull’Euro : “Ho proposto referendum. Italia si esprima” : “La legge elettorale è stata decisa attorno a un tavolo per impedirci di governare. Allora che cos’è la democrazia? Io non lo so, ma la democrazia dovrebbe consentire a chi raccoglie la maggioranza dei voti di governare”. E’ quanto ha dichiarato Beppe Grillo in un’intervista al francese ‘Putsch’. “Oggi siamo in post-democrazia – incalza Grillo per il quale – C’è stato un colpo di stato alla ...