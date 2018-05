Lega e Movimento 5 Stelle sperano ancora nel miracolo per la nascita di un governo 

Sondaggi politici : Lega e Salvini volano - naufragio Movimento 5 Stelle Video : Lega Nord e Matteo Salvini con il vento in poppa da una parte, crollo del M5S dall'altra. I Sondaggi politici della prima settimana di maggio sono piuttosto chiari, indipendentemente da qualsiasi decisione sara' presa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del terzo giro di consultazioni. Gli italiani, in queste settimane, stanno voltando le spalle al Movimento 5 Stelle. Evidentemente non hanno pagato i tatticismi di Luigi ...

Sondaggi. Gli elettori del Movimento 5 stelle vogliono l’accordo di governo con la Lega : Solo il 16 per cento degli elettori del Movimento 5 stelle vuole l’asse con il Pd. Tra i leghisti il 41% preferisce l'intesa con Di Maio. Ma ciò che emerge in maniera più distinta dal sondaggio del Corsera è l’incertezza degli italiani sul futuro dell’esecutivo.Continua a leggere

Gli elettori del Movimento 5 stelle vogliono l'accordo con la Lega : La maggioranza degli elettori del Movimento 5 stelle vuole un accordo con la Lega per formare un governo. È quanto riporta un sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della sera.Tra i pentastellati l'alleanza preferita è quella con la Lega (59%) che precede di gran lunga quella con il Pd (16%) e con il centrodestra (all'8% nonostante il veto di Di Maio su Berlusconi). I leghisti appaiono divisi: il 41% auspica un ...

Sondaggio Swg - frenata del Movimento 5 stelle. Sale ancora la Lega : Perde quasi due punti il Movimento 5 stelle che dalla settimana scorsa è passato dal 34,5 per cento dei consensi al 32,6. Enzo Risso, direttore di Swg , illustra l'ultimo Sondaggio sul Messaggero : '...

RIFORMA PENSIONI/ Si allontana l'intesa Lega-Movimento 5 Stelle (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Si allontana l'intesa Lega-Movimento 5 Stelle. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 aprile(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:02:00 GMT)

Riforma pensioni/ Padoin contro Lega e Movimento 5 Stelle (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Padoin contro Lega e Movimento 5 Stelle. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 aprile(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 09:49:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Mario Monti contro Lega e Movimento 5 Stelle (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Mario Monti contro Lega e Movimento 5 Stelle. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 marzo(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:09:00 GMT)

"No al reddito di cittadinanza" : prime crepe nella sintonia tra Lega e Movimento 5 stelle : Lega e M5s cercheranno, dopo Pasqua, un'intesa per formare un governo: strada a dir poco in salita, al Carroccio non sono piaciuti i veti delle ultime ore di Luigi Di...

Lega e Movimento 5 Stelle - i punti del dialogo : Pensioni, tasse, Europa e immigrazione, lavoro e costi della politica. I programmi elettorali di Lega e Movimento 5 Stelle presentano più di un punto di contatto tanto che alcuni scommettono sulla fattibilità di un governo a quattro mani tra il Carroccio e i ...

Movimento 5 Stelle e Lega : l'antipolitica che sa di Prima Repubblica : Erano di lotta ma sono già diventati di governo. Hanno un'organizzazione strutturata e organi di propaganda che ricordano i tanto vituperati vecchi partiti. E sono ritornati in auge i governi "...

Sondaggi elettorali ad oggi 23 marzo : Movimento 5 Stelle e Lega super Video : A poco più di due settimane dal voto del 4 marzo, i Sondaggi elettorali, aggiornati ad oggi, venerdì 23 marzo, indicano i nuovi rapporti di forza tra i partiti [Video]di riferimento del panorama italiano. A re, i #Sondaggi politici dell'istituto #Index Research. Se si ritornasse al voto oggi, il Movimento 5 Stelle sarebbe vicinissimo alla coalizione di Centrodestra. I liberali, nonostante il balzo in avanti della Lega Nord, accusano l'ulteriore ...

Rottura Berlusconi-Salvini - il n.1 della Lega : “Alla Camera votiamo candidato M5S”. Fraccaro è la scelta del Movimento : Lo strappo si consuma alle 18 quando Matteo Salvini rientra al Senato dopo aver comunicato, a cose fatte, a Silvio Berlusconi la decisione della Lega: al Senato, già alla seconda chiama, i leghisti hanno votato Anna Maria Bernini. Una Rottura clamorosa con il Cavaliere, deciso ad andare al ballottaggio sul nome di Paolo Romani, con l’obiettivo di c...