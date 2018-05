Lecce | una 29enne grave per un' encefalite da morbillo | non era vaccinata

Monopoli-Lecce 4-1. I giallorossi chiudono con una sconfitta e pensano alla Supercoppa : A disposizione: Bardini, Gallitelli, Sounas, Mavretic, Mangini, Russo, Eleuteri, Stancarone Allenatore: Scienza LECCE Chironi; Ciancio, Legittimo, Marino, Di Matteo , 16'st Valeri, ; Selasi , 24'st ...

Lecce- Paganese - una piacevole scena sorprende tutti gli spettatori : la foto : La goornata di domenica 29 aprile resterà ben impressa nelle menti dei tifosi del Lecce. Addio Serie C e finalmente il ritorno nel calcio che conta: la Serie B. Una promozione storica e sudatissima, dopo 6 anni passati tra mille difficoltà e tante delusioni in un campionato che non appartiene alla piazza salentina. Alle 19.26 l'arbitro ha fischiato la fine della gara contro la Paganese ed il boato di gioia del Via del mare è stato fortissimo. La ...

La Procura di Lecce sequestra una parte del nuovo cantiere della Tap : Il provvedimento riguarda la zona in località Paesane dove erano in corso i lavori nel cosiddetto "cluster 5"

Lecce - Paganese : arriva una sorpresa sugli spalti : Lecce - Paganese è la gara più attesa del prossimo turno di Serie C. Dopo il primo sold out, si è registrato anche il secondo. I biglietti in più messi a disposizione dopo l'approvazione della richiesta di aumento della capienza del Via del mare sono stati polverizzati in un'ora e mezza e si prevedono 23.000 spettatori. A proposito, c'è da sottolineare che tra paganti ed abbonati si arriverà a 18.200 e tutti gli altri posti saranno divisi tra ...

Lecce - scritte No Tap su una chiesa : la digos individua e denuncia due anarchici : Lecce - La digos ha individuato e denunciato due persone ritenute responsabili di avere imbrattato, lo scorso 25 aprile, i muri della chiesa di Santa Lucia , a Lecce, con scritte offensive. Si tratta ...

Lecce e Livorno : due piazze importanti - ma una differenza fa impressione : Lecce e Livorno, due piazze storiche del calcio italiano, sono vicine a festeggiare il ritorno nel calcio che conta. Si attende in tutte e due le piazze una promozione che manca da qualche anno e per questo l'attesa è tantissima in entrambe le città. Soprattutto a Lecce ci sono tantissimi tifosi che sono rimasti senza tagliando a causa del sold out che è stato fatto registrare in poche ore (i 3.000 tagliandi previsti dall'ampliamento della ...

BULLISMO A SCUOLA : DA Lecce A LUCCA/ Video Le Iene : "Ho fatto una c... ma non sono un bullo" : Dopo LUCCA, BULLISMO a SCUOLA a LECCE: Video, 17enne umiliato e preso a calci da alcuni compagni di classe che hanno filmato tutto. La denuncia della famiglia, fascicolo aperto in Procura

Lecce - accoltellano 28enne in piazza dopo una lite : arrestati padre e figlio : Antonio e Salvatore Salvarelli sono accusati di tentato omicidio per il ferimento di un ragazzo avvenuto nella notte a Gagliano del Capo. A dare l'allarme la...

Geologi Puglia : il Patrimonio e le emergenze geologiche del territorio comunale di Lecce : Divulgare alla comunità civile i beni Geologici del territorio Leccese ma anche le sue pericolosità e i rischi legati agli elementi naturali: anche di questo si parlerà venerdì 20 aprile presso la Sala Conferenze – ex Convento dei Teatini a Lecce in occasione del terzo appuntamento “Il Patrimonio e le emergenze Geologiche del territorio comunale di Lecce” organizzato nell’ambito del ciclo di incontri sul Patrimonio Geologico “Lecce Geologica” ...

Casarano - Lecce - - Marathon del Salento : preparativi ad hoc per una grande edizione : Come consuetudine la Marathon si fa portavoce del formidabile binomio tra sport e promozione turistica come evidenziato nella recente presentazione della manifestazione avvenuta alla chiesa di ...