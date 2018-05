LeBron James e i Cleveland Cavaliers | i meglio vestiti in NBA

gqitalia

(Di martedì 8 maggio 2018) Dimenticate felpe over, sneakers alla caviglia e dai colori sgargianti, cargo pants, cappellini in testa. Il mondo del basket ha scoperto che con indosso un abito è. A darne prova i giocatori dei, che capitanati dal loro leaderhanno indossato degli abiti made-to-measure firmati da Thom Browne, poche ore prima della partita contro gli Indiana Pacers. Daa Jordan Clarkson, incluso l’allenatore Tyronn Lue, tutti i 15 membri della squadra si sono presentati sfoggiando un completo in twill grigio chiaro, firmato dal designer americano, Thom Browne, con tanto di camicia Oxford bianca, cravatta, pochette nel taschino della giacca, micro cardigan in cachmere leggero con dettagli della banda in bella mostra. Chi con in mano un borsello, chi con un borsone da week end tra le mani, ai piedi si sono alternati boots e sneakers ...