Le specifiche complete di Qualcomm Snapdragon 710 e 730 svelate da un nuovo leak

Huawei P20 e P20 Pro prezzo - specifiche complete e la diretta dal vivo (link) : Prima dell’annuncio ufficiale di domani ecco il prezzo ufficiale di listino in Europa e le specifiche hardware e software dei prossimi Huawei P20 e P20 Pro; link diretta streaming.Domani sarà il giorno della presentazione ufficiale dei prossimi Huawei P20 e P20 Pro, dato che in Italia il modello P20 Lite è già in commercio e sappiamo tutto di lui.Le vere novità, almeno per noi consumatori italiani, saranno quindi i due dispositivi di ...