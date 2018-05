Le sorti del Pd e l' incontro tra Xi e Kim Le notizie del giorno in breve

Esclusiva Ciullo : ' La Juve Stabia ha deciso le sorti del torneo' - Magazine Pragma : Esclusiva Ciullo: ' La Juve Stabia ha deciso le sorti del torneo' A 'Parliamo di Serie C-Magazine Pragma' e' intervenuto l'allenatore ex Juve Stabia, Salvatore Ciullo: Sorpreso da questa Juve Stabia? '...

Pamela Anderson : «Com’è sexy lottare per le sorti del mondo» : L’intervista è pubblicata sul numero 11 di Vanity Fair in edicola da mercoledì 14 marzo. Nei quindici minuti di questa conversazione, Pamela Anderson viene fotografata un centinaio di volte, da chiunque passi nella stanza affollata dove stiamo parlando. È a Milano per presentare il video della campagna primavera/estate di GCDS di cui è testimonial, una fantasia alla Tarantino nella quale l’ex bagnina di Baywatch viene massacrata a colpi di ...

Mattarella : “Le sorti dell’Italia sono comuni - siamo tutti responsabili” : Mattarella: “Le sorti dell’Italia sono comuni, siamo tutti responsabili” Il presidente della Repubblica ha incontrato e premiato un gruppo di giovani che si sono distinti in attività di solidarietà: “Ho grande fiducia nel futuro del Paese e voi ne siete una delle ragioni” Continua a leggere L'articolo Mattarella: “Le sorti dell’Italia sono comuni, siamo tutti responsabili” proviene da NewsGo.

Mattarella : sorti dell’Italia sono comuni - serve responsabilità senza egoismi|Foto : Alla consegna di 29 attestati e distintivi d’onore di Alfiere della Repubblica a ragazze e ragazzi che si sono distinti nella partecipazione e nella promozione del bene comune: «Io ho grande fiducia nel futuro dell’Italia e voi ne siete una delle ragioni di questa fiducia»

Calcio a 5 - i migliori italiani della 23^ giornata di Serie A : Felipe Manfroi provvidenziale per le sorti di Pesaro - Fabricio Calderolli lancia in orbita l’Acqua&Sapone : La Serie A si tinge d’azzurro. A prendersi la scena nella 23^ giornata del campionato sono due italiani che hanno fatto la fortuna dell’Italservice Pesaro e dell’Acqua&Sapone Unigross, ridefinendo le gerarchie in zona playoff. Ma la pattuglia nostrana fa la differenza anche in altri club, testimoniando la varietà di un movimento che, pur essendo alle prese con una profonda crisi di risultati in campo internazionale, esprime ...

L’appello di Mattarella : «Sulle sorti dell’Italia siamo tutti responsabili» : Il capo dello Stato, rivolgendosi ad un gruppo di studenti premiati per essersi distinti in attività di solidarietà, lancia un nuovo richiamo ai partiti per evitare crisi e instabilità

Mattarella : «Le sorti dell'Italia sono comuni - serve corresponsabilità» : Le sorti dell'Italia sono «comuni» e siamo tutti ugualmente responsabili del «futuro». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo...

Elezioni 2018 : ecco i ministri del governo Bitchy F che risolleverebbero le sorti dell'Italia - : ... dell'università e ricerca: Giulia De Lellis famosa geografa, storica, linguista e ovviamente vulcanologa Ministro dell'Economia: Tina Cipollari esperta di business Ministro della Difesa: Castigatore ...