Le polpette svedesi arrivano in realtà dalla Turchia

Le polpette svedesi di Ikea in realtà sono turche : Impazzite per le tipiche polpette svedesi tanto da programmare giornate di shopping e pranzo all’Ikea? E allora è bene che sappiate che sono turche. Lo ha ammesso la Svezia attraverso il suo account Twitter ufficiale: “Le polpette svedesi sono in realtà basate su una ricetta che re Carlo XII portò a casa dalla Turchia all’inizio del XVIII secolo. Atteniamoci ai fatti!”. Swedish meatballs are ...

