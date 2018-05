Le persone al centro | welfare | genitorialita' | formazione e flessibilita' per i

Usa - sparatoria a Nashville in centro commerciale : «Quattro persone colpite» : Ancora una sparatoria a Nashville, in Tennessee, stavolta in un centro commerciale, l'Opry Mills Mall. Le autorità sono sul posto e non è ancora chiaro se ci siano o meno...

Barbanti : 'Un Nuovo Campo con al centro le persone e le loro esigenze' : Nella speranza che questo consenta di rimettere in sintonia politica e popolazione". Così, interviene in una nota Sebastiano Barbanti in merito all'iniziativa di domani, "Nuovo Campo". "Oggi - ...

Greco dalla Gruber : "Al centro della nostra azione il buonsenso. Non si tratta di salvare il Pd o la Lega - ma le persone" : Ero appassionato di politica e, siccome non mi sentivo rappresentato, non votavo'. La puntata si chiude con un elogio al Molise, in particolare ad uno dei suoi prodotti, da parte di Farinetti: 'Il ...

«Le persone al centro E lavori dove vuoi tu» : Gabriele Villa Milano La signora della Felicità ha quella luce negli occhi di chi è in armonia con sé e con il mondo. Quella luce che ti contagia fin dall'abbrivio dell'intervista, mentre racconta la sua rivoluzione easy. Cioè senza vittime, né vendette né rancori. Anzi. Un capovolgimento di mentalità e di ...

Il governatore della regione russa di Kemerovo si è dimesso per via del grande incendio in un centro commerciale che ha ucciso oltre 60 persone : Si è dimesso Aman Tuleyev, il governatore della regione di Kemerovo, la città siberiana in cui è avvenuto il grande incendio in un centro commerciale che domenica scorsa ha ucciso almeno 64 persone, tra cui molti bambini. Le dimissioni di Tuleyev, The post Il governatore della regione russa di Kemerovo si è dimesso per via del grande incendio in un centro commerciale che ha ucciso oltre 60 persone appeared first on Il Post.

Minaccia le persone con un coltello nel parcheggio del centro commerciale : Fermato dalla polizia. Nella mattinata di ieri, il personale di polizia di Porto Torres è intervenuto presso il centro commerciale "I Granai", in quanto numerose telefonate, pervenute al 113, ...

Siria - truppe turche nel centro di Afrin : in fuga 200mila persone | : I militari turchi, insieme con i ribelli Siriani alleati, sono entrati nel cuore del capoluogo del cantone curdo nel Nord-Ovest della Siria

People first : persone al centro per la medicina di domani : Nonostante il ruolo sempre più importante della tecnologia, la medicina non deve dimenticare il proprio core business: le persone

People first : persone al centro per la medicina di domani : Per quanto tecnologica, per quanto data driven, la medicina non può dimenticare la necessità di mettere al centro le persone. “Noi cominciamo dall’ascolto del paziente, il primo tema è quello di mantenere la sua percezione di un’esperienza di salute”, ha spiegato al Wired Health Silvia Civardi, general manager di Fresenius Medical Care, realtà che si occupa della gestione di pazienti cronici. “Sappiamo che è meglio ...

C’è stato un crollo in un cantiere nel centro storico di Napoli - quattro persone sono state ferite : Questa mattina c’è stato un crollo in un cantiere nel centro storico di Napoli, in via San Paolo. I quattro operai al lavoro sono rimasti schiacciati dalle macerie ma i Vigili del Fuoco hanno fatto sapere che sono stati messi in The post C’è stato un crollo in un cantiere nel centro storico di Napoli, quattro persone sono state ferite appeared first on Il Post.

25 persone sono morte per un incendio in un centro per tossicodipendenti a Baku - in Azerbaijan : Venticinque persone sono morte per un incendio in un centro per tossicodipendenti a Baku, in Azerbaijan. L’incendio è iniziato intorno alle 6 di mattina ora locale (in Italia erano le 3 di mattino) in un reparto di ricovero per i The post 25 persone sono morte per un incendio in un centro per tossicodipendenti a Baku, in Azerbaijan appeared first on Il Post.