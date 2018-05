Le ipotesi di Mattarella per il governo neutrale Le chance di Belloni | il nome di Rossi

Governo - tutti i nomi del presidente : tra le ipotesi di Mattarella economisti - giuristi e scienziati. E un Gentiloni bis : Se i partiti non ce la faranno, alla fine deciderà Mattarella. E dopo tre giri di consultazioni e due mandati esplorativi, l’ipotesi di un Governo scelto dal presidente diventa sempre più probabile. Un Governo ci vuole, che sia anche solo per traghettare il paese e accompagnarlo a nuove elezioni. Un esecutivo, in quel caso, impegnato soprattutto a mettere mano a una nuova legge elettorale, per cui un giurista sarebbe gradito. Con ...

Governo di tregua - Mattarella pronto al piano B. E spunta l'ipotesi Lucrezia Reichlin : Più di sessanta giorni a disposizione. Sei incontri al Quirinale, quattro con i presidenti delle Camere e una valanga di incontri, riunioni di partito, interviste e dichiarazioni. La misura...

Governo di tregua poi voto a ottobre : perché secondo Mattarella è l'ipotesi "peggiore" : Dopo due mesi di calma serafica dal Colle inizia a trapelare insofferenza. Ultimo giro di consultazioni I partiti hanno i giorni contati. Le loro liti, i veti, gli insulti, i finti accordi, le lotte intestine...

Governo di tregua - Mattarella pronto al piano B. E spunta l'ipotesi Lucrezia Reichlin : ...di tregua o di emergenza per arrivare almeno a fine anno e che al Quirinale si proverà a comporre se ci sarà la disponibilità dei partiti a sostenerlo in modo da evitare che la crisi politica non ...

GOVERNO - DI MAIO "SALVINI RIFIUTA CAMBIAMENTO - ORA ELEZIONI"/ Colle irritato con M5s - le ipotesi di Mattarella : Di MAIO, 'Salvini RIFIUTA il CAMBIAMENTO, ora elezioni a giugno': Quirinale irritato con il M5s, tutti gli scenari e le ipotesi di Mattarella.

Governo - spunta l'ipotesi Lattanzi : ecco la carta di Mattarella per superare l'impasse : Due giorni prima della direzione del Pd che dovrebbe decidere se e come accettare il tavolo di trattativa con il M5S, Donald Trump deciderà se e come togliere l'esenzione all'Europa dei dazi commerciali Usa.Una partita destinata ad incidere non poco sulla crescita e che ha spinto nel giro di una settimana prima Emmanuel Macron e poi Angela Merkel a varcare i cancelli della Casa Bianca per incontrare il presidente Usa. I dazi americani rischiano ...

Sergio Mattarella - le strade senza accordo tra M5s e Pd : resta il governo di Gentiloni o 'l'ipotesi sciaguratissima' : Una fiducia 'di facciata', quella di Sergio Mattarella . Il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, che gli umori del Colle li sa cogliere da anni e anni, è convinto che il presidente stia ...

Fico - nuove consultazioni : dialogo di governo M5s-Pd/ Diretta live : Mattarella - ipotesi per evitare Lega : nuove consultazioni con Roberto Fico: dialogo di governo M5s-Pd, Diretta live con Di Maio e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega di Salvini. Renzi "siamo morti"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:17:00 GMT)

'Verificare l'ipotesi 5 Stelle-Pd' Mattarella dà il mandato a Fico I dem chiudono : siamo alternativi : Al termine di un breve colloquio cominciato come da protocollo alle ore 17 al Quirinale, il Capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera, il grillino Roberto Fico, l'incarico esplorativo per verificare una possibile alleanza tra Pd e M5S Segui su affaritaliani.it

Governo - mandato espolorativo : Mattarella incarica Fico. ipotesi Pd-M5s : ROMA - Dopo un breve colloquio cominciato come da protocollo alle 17 al Quirinale, il capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera, il grillino Roberto Fico, l'incarico esplorativo. È il ...

Pd attende Mattarella ma su ipotesi Fico correnti in movimento : Roma, 21 apr. , askanews, - Il Pd resta spettatore , interessato, nella partita per la formazione del nuovo governo. E anche se lo stato maggiore dem resta convinto che Luigi Di Maio e Matteo Salvini ...