Le canzoni della prima semifinale dell’Eurovision | che è stasera

canzoniere - voglio parlarvi della mia scommessa. Anzi - di due : voglio parlarvi di una scommessa. Anzi di due scommesse. Si dicono spesso pessime cose sulle scommesse. Eppure l’uomo ha bisogno di scommettere. La scommessa è il lato oscuro del sogno e solo chi non sogna non ha voglia scommettere. C’è addirittura chi come Tommaso Landolfi le scommesse preferiva perderle. Pur di non rinunziare a sognare. In ogni caso scommettere (nel suo significato più diffuso) deriva da uno scommettere primigenio, che rimanda ...

Giro d’Italia 2018 - le canzoni storiche della Corsa Rosa. Da “Gimondi e il Cannibale” a “Fra poco passa il Giro” : Il Giro d’Italia non è semplicemente una Corsa ciclistica, non è soltanto un evento sportivo ma è un fatto di costume, un appuntamento tradizionale per tutti gli italiani, una kermesse che coinvolge davvero tutto lo Stivale passando davanti alle nostre cose. Un appuntamento per riscoprire paesaggi, tradizioni, culture locali, l’occasione perfetta per conoscere nuovi angoli e nuove bellezze del nostro Paese: il Giro degli italiani. La ...

Cento anni in musica. Canti per una tragedia - letture e canzoni della Grande Guerra : TAVARNELLE - La diciottesima edizione della rassegna di canto corale 'Itinerari vocali del Chianti' si apre oggi, domenica 15 aprile, nel Teatrino del Borghetto di Tavarnelle Val di Pesa con un ...