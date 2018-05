Le bellissime del Met Gala 2018

gqitalia

: #RingraziaUnDocente vorrei dire GRAZIE al prof. Cifone! Mio docente di Storia delle superiori(purtroppo non c'è più… - Claudiodibe : #RingraziaUnDocente vorrei dire GRAZIE al prof. Cifone! Mio docente di Storia delle superiori(purtroppo non c'è più… - MarekNapoli : RT @marisa66666: @MariaAdelfina_ @MarekNapoli @SantinaBiondo @paola_amb @MovengoAnchio Grz Maria Lea per le tue parole bellissime..si ci vu… - aliceviolamusic : Un bellissimo ricordo del concerto che abbiamo fatto domenica sera alla Cantina Garibaldi!Bellissima atmosfera , be… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Rihanna come una moderna papessa. Rosie Huntington-Whiteley nei panni di un angelo. Kate Bosworth e Kate Upton, come Madonne rinascimentali; Bella Hadid e Solange Knowles la loro rivisitazione nel neo-misticismo da Matrix. Zendaya, una splendida Giovanna d’Arco. Il trend al Metè quello di accettare la sfida offerta da un dress code ispirato alla mostra Heavenly Bodies e spesso il risultato lascia senza parole. Anche quando sfocia in qualche provocazione (troppo) profana. Come quella di Zoe Kravitz che il pizzo nero non lo indossa come un velo sul capo ma ad avvolgere il corpo. Chi alle sfide preferisce il look delle grandi feste mondane, cede per lo più alla forza dissacrante del rock (come Kate Moss). Scopri chi sono state le presenze più affascinanti di questa edizione del gran ballo di beneficenza e cultura del Costume Institute a New York, l’evento più ...