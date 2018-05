«Lazzaro felice» | il trailer del film di Alice Rohrwacher in concorso a Cannes

vanityfair

: Lazzaro Felice: ecco in anteprima il poster ufficiale del film di Alice Rohrwacher in concorso al Festival di Canne… - infoitcultura : Lazzaro Felice: ecco in anteprima il poster ufficiale del film di Alice Rohrwacher in concorso al Festival di Canne… - tznlucas : RT @comingsoonit: #LazzaroFelice: ecco in anteprima il poster ufficiale del film di Alice Rohrwacher in concorso al Festival di #Cannes2018… - Giulian97410678 : @lucaChikovani La mia faccia quando dopo MESI online leggo la data di uscita di Lazzaro felice, Sto piangendo di g… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Quella di, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è la storia di un’amicizia. Un’amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e giovane, è la prima, per. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portandonella città, enorme e vuota, alla ricerca di Tancredi. LEGGI ANCHELa terra delle Meraviglie di(e Alba)È questa la trama di, il nuovodi(Corpo Celeste, Le Meraviglie), inal Festival di2018 (8-19 maggio), e di cui vi mostriamo qui ilin anteprima. La regista, che ha debuttato nel 2011 con Corpo Celeste (presentato a La Quinzaine des Réalisateurs), aveva già ...