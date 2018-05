Lazio | Parolo e Immobile vogliono l' Inter | Radu disponibile per Crotone

Lazio - Luis Alberto ancora a riposo. Immobile - Parolo e Radu out per l'Atalanta : Tre giorni alla sfida con l'Atalanta con tre assenze importanti. Immobile, Radu e Parolo domenica non ci saranno a causa dei rispettivi infortuni. Simone Inzaghi dovrà fare di necessità virtù, ...

Lazio - Parolo verso il forfait. Recuperato Patric : Primo giorno di allenamenti della settimana per la Lazio di Simone Inzaghi, in vista della sfida col Torino

Lazio - Inzaghi in ansia per Parolo : Domani pomeriggio partirà l'operazione Torino dove la Lazio sarà seguita da almeno mille tifosi , biglietti in vendita a 20 euro per il settore ospiti, . Inzaghi ritrova la squadra dopo due giorni di ...

Lazio - problema all'inguine per Parolo : domani gli esami per scongiurare lesioni : Saranno due giorni di attesa e speranza per Marco Parolo. Il centrocampista della Lazio, uscito al 19' del match con la Sampdoria, ha accusato un fastidio muscolare all'inguine. Solo nelle prossime ...

Infortunio Parolo - ecco l’esito degli accertamenti : tegola Lazio : Infortunio Parolo – La Lazio ha conquistato tre punti importanti nella gara di campionato contro la Sampdoria per la corsa Champions ma ha dovuto fare i conti con l’Infortunio di Parolo. ecco le parole del Dottor Fabio Rodia ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky: “Per quanto riguarda le condizioni fisiche di Marco Parolo, non siamo stati fortunati perché il nostro numero 16 è entrato in un contrasto e l’intervento del ...

Lazio - Inzaghi : 'L'ultima salita per la Champions'. Parolo ce la fa : Dopo la rocambolesca e polemica vittoria contro la Fiorentina nell'ultimo turno infrasettimanale, la Lazio è concentrata sulla sfida contro la Sampdoria, in scena domani alle 15 allo stadio Olimpico. ...

Lazio - controlli per Patric. Strakosha e Parolo in dubbio per la Sampdoria : Non c'è tempo per festeggiare. A neanche 24 ore dalla vittoria con la Fiorentina, la Lazio è già in campo a Formello. Nel centro sportivo biancoceleste si allenano i giocatori rimasti a riposo ieri al ...

Lazio-Roma - le pagelle dei biancocelesti : Parolo moto perpetuo - Marusic è una forza : Un punto per restare in linea Champions. STRAKOSHA 6,5 Regala un brivido fuori programma quando tarda il rinvio con Dzeko in agguato, salvato dal palo sul diagonale di Bruno Peres e dalla traversa su ...

Diretta/ Lazio Roma (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Parolo spreca una buona occasione : Diretta Lazio Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby di Serie A, 32^ giornata (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:48:00 GMT)

Lazio - Inzaghi : "Ci servirà da lezione". Parolo : "Siamo stati polli..." : "Questa serata ci servirà da lezione". Simone Inzaghi sembra voler sintetizzare in questa espressione il film di una serata europea stregata per la sua Lazio dopo l'eliminazione dall'Europa League con ...

Lazio - Parolo e Radu puntano il Salisburgo : Lulic a rischio forfait : Due recuperi e due defezioni. Simone Inzaghi sorride a metà. Marco Parolo e Stefan Radu, come previsto, si sono aggregati al gruppo e si sono allenati regolamento. Dopo aver saltato la partita con l'...

Salisburgo-Lazio - la formazione di Inzaghi. Rientra Parolo : Giornata di anti-vigilia della gara col Salisburgo per la Lazio di Inzaghi, che sembra intenzionato a riproporre la squadra dell'andata. Dubbio Lulic

Lazio - Inzaghi : 'Udinese avversario difficile. Parolo out' : Il mio obiettivo è che una situazione con questo pubblico diventi una costante del mondo Lazio. Caicedo ? Ha davanti Immobile. Milinkovic-Savic? Era fermo da 20 giorni, ho preferito tenere dentro lui ...

Lazio - Inzaghi : 'Parolo non convocato. Gioca Felipe Anderson' : Il mio obiettivo è che una situazione con questo pubblico diventi una costante del mondo Lazio. Caicedo ? Ha davanti Immobile. Milinkovic-Savic? Era fermo da 20 giorni, ho preferito tenere dentro lui ...