Lazio-Inter | l' ex Dabo | ' A Roma 6 anni | ma sarò sempre grato ai nerazzurri'

Inter - solo una contrattura per Miranda : sarà pronto per la Lazio : MILANO - solo una contrattura agli adduttori della coscia destra per Joao Miranda e un sospiro di sollievo per l'Inter. Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina il difensore brasiliano all'...

Calcio. Rappresentativa U17 LND : i convocati per il Torneo Internazionale Lazio Cup - InfoOggi.it : Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook LND. Prima di dare il via alla parte agonistica, la Lazio Cup aprirà i battenti questa sera a Fiuggi con la ...

Inter - Ausilio avverte la Lazio : 'Siamo in un ottimo momento. Rafinha? Lui vuole rimanere' : Il futuro di Spalletti, il riscatto di Rafinha e la qualificazione in Champions League. Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, a margine del Premio Maurizio Maestrelli , ha toccato diversi ...

Inter - un ex Lazio : 'Icardi? Deve molto ai nerazzurri!' : Luca Marchegiani , ex portiere della Lazio ora opinionista a Sky Sport, dice la sua su un possibile addio di Icardi dall' Inter : 'Faccio un po' fatica a non considerare l'Inter un punto di arrivo. È strano non vedere i nerazzurri in Champions da tanti anni, ma ...

Europa - che bagarre! Tre scontri diretti : Lazio-Inter e Atalanta-Milan-Fiorentina : L'Atalanta riporta in vita le speranze Champions dell'Inter, i bergamaschi e la Fiorentina mettono pressione sul Milan: nelle ultime due giornate si preannunciano tre veri e propri spareggi per l'...

Napoli fermato : è scudetto virtuale per la Juve Classifica Pari per la Lazio - l’Inter spera Nerazzurri - poker all’Udinese : I partenopei passano in vantaggio con Mertens nel primo tempo. Poi nella ripresa il pari di Baselli e il gol di Hamsik prima della rete del definitivo 2-2

Lazio - 1-1 con l’Atalanta. L’Inter si rifà sotto per il quarto posto : Inizi oda incubo per la Lazio all’Olimpico: l’Atalanta va subito in vantaggio e colpisce il palo, ma poi ci pensa Caicedo a siglare il gol del pareggio. Formazioni ufficiali e tabellino della gara Serie A TIM, 36^ Giornata Domenica 6 maggio 2018, ore 15:00 Stadio Olimpico di Roma Lazio-Atalanta 1-1 Marcatori: 2′ Barrow (A), 24′ Caicedo (L) Lazio […]

Lazio - Caceres : 'Champions? La cosa più bella del mondo'. Poi una frecciata all'Inter : Giocare in Champions è lca cosa più bella del mondo, ho avuto la fortuna di giocarla e vincerla, tanti anni fa. Sarebbe la cosa migliore per questo club, faremo di tutto per giocarla il prossimo anno'...

La corsa alla Champions : cosa succede se Roma - Lazio e Inter arrivano a pari punti : Ecco chi si qualificherà in Champions League in caso di arrivo a pari punti tra Roma, Lazio e Inter L'articolo La corsa alla Champions: cosa succede se Roma, Lazio e Inter arrivano a pari punti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Lazio - Immobile punta l'Inter. Il medico : «E' un'ipotesi» : ROMA - Ciro Immobile non getta la spugna e punta Lazio-Inter , l'ultima di campionato, forse una gara decisiva per l'ingresso in Champions League. L'ha confermato il medico biancoceleste, Fabio Rodia: ...

Inter : Gagliardini migliora - recupera per la Lazio? : Secondo Sky Sport , i nuovi esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato progressi sostanziali nelle condizioni del centrocampista classe '94 Roberto Gagliardini , che lo scorso 17 aprile aveva riportato una ...

Lazio - INFORTUNIO IMMOBILE/ Lesione di primo grado alla coscia - disperato tentativo di recupero per l'Inter : LAZIO, INFORTUNIO IMMOBILE: confermata la Lesione di primo grado alla coscia, l'attaccante salterà le sfide con Atalanta e Crotone e tenterà il recupero lampo contro l'Inter.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:25:00 GMT)