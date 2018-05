L' azienda dei sogni esiste ed è in Italia | Premi fino a 3mila euro in busta paga

Valutazione dei vecchi Huawei P9 - P10 e Mate 9 : l’azienda concede buoni per l’usato : Più di qualche nostro lettore si starà chiedendo quale sia la Valutazione dei vecchi Huawei P9 ma pure dei più recenti P10 e del sempre valido Mate 9. Esiste un programma ufficiale che attesta il valore dell'usato e fornisce in cambio buoni da spendere su nuovi acquisti di smartphone o altri dispositivi? Certo che si, si tratta dell'iniziativa Huawei Experience Store Trade-in. Destinatari del programma sono tutti coloro che posseggono alcuni ...

Il welfare aziendale? Aumenta la produzione aziendale (e il benessere dei dipendenti) : Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e Aumenta la produttività delle imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 – welfare Index PMI, promosso da Generali Italia e presentato oggi che ha analizzato il livello di welfare di 4.014 piccole medie imprese italiane. Dipendenti più felici, dunque, di avere lo stipendio al 100% durante la maternità, o di poter effettuare check up sanitari gratuiti o di poter lavorare da casa o, ...

azienda aretina porta i condizionatori nelle 100mila tende dei pellegrini della Mecca : Si chiama Seeley International ed è una Azienda australiana con sede ad Adelaide. Produce condizionatori ed leader mondiale nel settore. Da dodici anni ha scelto Arezzo come sede commerciale per ...

Tim - dazi sul commercio - crisi aziendali : la settimana calda dei mercati : Anche i conti pubblici restano di stretta attualità: la Camera vota l'istituzione della commissione speciale per il Def, il Documento di economia e finanza, con la Commissione europea che non appare ...

Labromare - di cosa si occupa l'azienda dei due operai morti a Livorno : La Labromare, l'azienda per la quale lavoravano i due operai morti oggi in un incidente al porto di Livorno, è un'azienda livornese da 40 anni attiva nella raccolta, trattamento e smaltimento dei ...

Il presente e il futuro dei servizi Mls per la gestione delle licenze in azienda : Che cos'è la gestione centralizzata delle licenze software? A rispondere è Elmec Informatica, che racconta caratteristiche e benefici dei servizi MLS

L’azienda che vuole cambiare l’industria dei cosmetici : Si chiama Deciem e offre sieri e creme efficaci a prezzi dieci volte inferiori a quelli delle grandi marche The post L’azienda che vuole cambiare l’industria dei cosmetici appeared first on Il Post.

“Il suo gusto sarà completamente diverso”. Arriva una nuova Coca-Cola. La svolta a sorpresa dell’azienda - che spiazza i consumatori. Cosa troveremo sugli scaffali dei supermercati : Una tradizione secolare che sta per infrangersi, dopo aver retto fino a oggi. Di Cosa stiamo parlando? Di una bevanda ormai storica, criticata a più riprese negli anni ma capace a lungo andare di incontrare il gusto dei consumatori in ogni parte del mondo e dalla ricetta talmente segreta da far sembrare il nome dell’assassino di Kennedy, a confronto, un’informazione di poco conto. Ora la Coca-Cola, leader fin dalla sua nascita ...

Venezia - 300 lavoratori dell’azienda di trasporto in permesso elettorale. “Ritardi o cancellazioni dei servizi” : Non succede solo a Roma, dove almeno 1.000 dipendenti di Atac e Ama mancheranno dal lavoro per fare i rappresentanti di lista o i presidenti di seggio. Anche a Venezia e terraferma sono previsti disservizi nei trasporti pubblici a causa dei troppi dipendenti impegnati ai seggi come scrutatori o rappresentanti di lista. Sono oltre 300 i lavoratori dell’azienda di trasporto Actv che hanno chiesto il permesso per seguire le elezioni. Queste assenze ...

Ufficialmente smentita la bufala bollette Enel dei 35 euro : la verità raccontata dall’azienda : Ufficialmente smentita la bufala bollette Enel dei 35 euro, la stessa di cui vi avevamo diffusamente parlato qui e che continua a circolare indisturbato su WhatsApp. Ci ha pensato la stessa multinazionale produttrice e distributrice di luce e gas ad affermarsi totalmente estranea ai fatti evidenziati nel messaggio che sta viaggiando di contatto in contatto attraverso la nota piattaforma di messaggistica istantanea. L'azienda ci ha tenuto a ...

Privacy addio : l'azienda può accedere ai file dei dipendenti : L'azienda può accedere ai file salvati dai suoi dipendenti sul computer utilizzato in ufficio. È quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza di assoluzione emessa nei confronti delle ferrovie francesi, accusate da un lavoratore di violazione della Privacy.I magistrati europei, dando ragione ai giudici francesi, hanno precisato che i file non riportavano la scritta "privati", dicitura che ...