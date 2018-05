Lavrov | la Russia non agirà mai a scapito della sicurezza di un altro stato

"Sono certo che non ci sarà nessuna guerra tra Usa e Russia". Lavrov in versione rassicurante : Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump non permetteranno mai che le tensioni tra le loro nazioni si trasformino in un conflitto armato. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista al direttore dell'agenzia Rossiya Segodnia, Dmitri Kiselev."Parlando del rischio di uno scontro militare, sono assolutamente fiducioso nell'affermare che le forze armate non lo permetteranno, e ...

Lavrov - Russia non ostacola indagini : ANSA, - LONDRA, 16 APR - La Russia "non ha manomesso" in alcun modo il sito del presunto attacco chimico di Duma, in Siria, e non intende creare alcun ostacolo alle indagini dell'Opac. Lo afferma il ...

Caso spia Skripal - Russia contro Gran Bretagna/ Lavrov - "Non leggete i giornali occidentali : propaganda rozza" : Russia contro GB, Caso spia Skripal: dopo le accuse di Boris Johnson a Vladimir Putin arriva la reazione di Mosca. Ventitre diplomatici britannici saranno espulsi dal territorio russo e...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:24:00 GMT)