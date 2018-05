lavoro laurea primo impiego

Ferrara - voto di laurea sbagliato : denuncia università/ Ex studente : “Per anni ho perso posti di lavoro” : Ferrara, voto di laurea sbagliato: informatico di 48 anni denuncia università. Ex studente: “Per anni ho perso posti di lavoro”. L'esposto è già arrivato in Procura. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:39:00 GMT)

Dopo 16 anni scopre che il voto di laurea è sbagliato : “Ho perso molti posti di lavoro” : L'uomo ha fatto causa all'università Dopo aver scoperto che i numeri sul suo libretto erano diversi da quelli riportati sul certificato di laurea.Continua a leggere

Ferrara - voto di laurea sbagliato. "Per anni ho perso posti di lavoro" : Ferrara, 1 maggio 2018 - Dopo 16 anni scopre che il voto di laurea è sbagliato , chiama un avvocato e denuncia l'università di Ferrara. Non tanto per il gusto di un curriculum più bello, che comunque ...

Eurostat - giovani italiani senza futuro. Solo il 58% dei laureati trova lavoro : Anche se Eurostat certifica un piccolo miglioramento, per i giovani italiani non sembrano esserci prospettive rosee. Siamo lontanissimi dalle medie europee che sfiorano l'83%. Dietro di noi Solo la ...

Eurostat : trova lavoro solo 58% laureati : 14.36 La percentuale dei laureati italiani che trovano lavoro entro 3 anni dal conseguimento del titolo migliora lievemente, ma resta nettamente inferiore al dato dell'Unione europea a 28. Lo comunica Eurostat. Nel 2017, infatti, in Italia risultavano occupate il 58% delle persone under 35 che avevano terminato l'educazione terziaria, a fronte dell'82,7% nell'Ue a 28. Il dato italiano risulta migliore soltanto di quello della Grecia (54%). In ...

