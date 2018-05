Lavoro | 10 milioni di posti nelle energie rinnovabili

Il grande flop dei centri per l'impiego - costano 600 milioni l'anno ma trovano Lavoro solo al 3% dei richiedenti : flop dei centri per l'impiego in Italia . Dovevano essere riorganizzati e potenziati come scritto nell'utima riforma del lavoro ma è rimasto tutto sulla carta. Infatti nonostante una spesa di 600 ...

Italia - tra il 25 aprile e il 1° maggio in 5 milioni al Lavoro : Teleborsa, - Mentre per la Festa del 25 aprile circa sette milioni di Italiani sono pronti a concedersi una breve vacanza, saranno invece quasi 5 milioni gli Italiani che passeranno questa festività e ...

Lavoro : 1 - 4 milioni di contratti entro giugno : Teleborsa, - Sono quasi 1,4 milioni i rapporti di Lavoro da avviare tra aprile e giugno 2018 , con 425mil a dei quali solo nel mese di aprile . Di questi, il 34% è destinato ai giovani. E' quanto ...

Lavoro : cresce quello precario. Più di 9 milioni di italiani a rischio povertà : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...

Lavoro - Unimpresa : 'Boom precari - a rischio povertà 9 - 3 milioni di italiani' - : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...

Lavoro : in due mesi 1 - 1 milioni di assunzioni : Teleborsa, - Le assunzioni, riferite ai soli datori di Lavoro privati nel periodo gennaio-febbraio 2018 sono state complessivamente 1.139.000 con un aumento del 19,3% rispetto allo stesso periodo del ...

Orientamento al Lavoro Sei milioni per i giovani : È un sistema che mette in relazione scuola, famiglia e mondo del lavoro. In questi tre anni ci confronteremo su nuovi metodi perché non c'è un solo luogo per la formazione». Il percorso si svilupperà ...

L'allarme dell'Ocse - i robot metteranno a rischio 66 milioni di posti di Lavoro : Il 14% dei posti di lavoro oggi disponibili nei paesi membri dell'Ocse sarà presto minacciato dall'avanzare delle tecnologie robotiche. In totale, evidenzia uno studio firmato dalla stessa ...

L'Inter a Lavoro per blindare Icardi : la clausola passa da 110 a 160 milioni? : Mauro Icardi è uno degli attaccanti più forti del mondo e ad ogni partita lo dimostra sempre di più. Il suo attuale valore di mercato è di sicuro superiore ai 110 milioni di euro previsti dalla sua attuale clausola rescissoria e L'Inter ormai da ...

Ocse : 66 milioni di posti di Lavoro ad alto rischio di automazione : Roma, 3 apr. , askanews, Nelle economie avanzate l'equivalente di 66 milioni di lavoratori, quasi uno su 6, sono ritenuti ad 'elevato rischio di automazione'. Lo afferma l'Ocse in base ad una analisi ...

