Lara Saint Paul | la cantante scomparsa a 73 anni | combatteva contro un cancro

Addio a Lara Saint-Paul. È morta la musicista che duettò con Louis Amstrong : E' morta questa mattina a 73 anni la cantante Lara Saint Paul. Malata da tempo, la star degli anni '80 era ricoverata nell'hospice di Casalecchio di Reno (Bologna). Ne dà notizia all'ANSA la sorella, Loredana.Mamma eritrea e papà romagnolo, Lara Saint Paul, al secolo Silvana Areggasc Savorelli, era nata e cresciuta a Fusignano, in provincia di Ravenna. Bellissima, con la pelle ambrata e i grandi occhi messi in risalto dall'eye ...

