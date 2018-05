L’appello di Yaaba - mamma ghanese di nove bambini : “Figli miei non partite - il futuro non sia tragedia” : Yaaba, una mamma ghanese, ha visto partire i suoi figli come migranti. I sogni di un futuro migliore, però, si sono trasformati in tragedia. Sono stati sequestrati in Libia e la donna ha dovuto vendere tutto per ottenere la loro liberazione. Dopo aver fatto ritorno a casa, uno dei ragazzi è morto mentre l’altro è malato. In Ghana, nonostante lo sviluppo economico degli ultimi anni, il 25% della popolazione vive ancora sotto la soglia della ...