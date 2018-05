L' Aia ringrazia Mattarella e presenta ricorso per mantenere il 2%

Migranti : Orlando ringrazia Aquarius - ha salvato migliAia di vite : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Un grande lavoro che in questi anni ha permesso di salvare migliaia di vite umane nel Canale di Sicilia ed offerto aiuto ed assistenza a Migranti in difficoltà sui barconi in traversata dall’Africa verso la Sicilia". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha espres