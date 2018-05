L’ad della Juve Marotta conferma il tecnico Allegri

L’addio con orgoglio della Roma alla Champions League : Verrebbe da dire: «Grazie lo stesso Roma!», che è poi quello che hanno detto le decine di migliaia che erano all’Olimpico per la semifinale di Champions League che ha visto la vittoria in campo della Roma per 4 a 2, ma l’approdo alla finale di Kiev del Liverpool che aveva vinto all’andata 5 a 2. La finale di Champions a 34 anni da quella persa proprio contro il Liverpool la Roma non la vedrà. Non per demeriti in questa partita, ma in quella ...

Nina Moric e Luigi Favoloso : ecco il vero motivo delL’addio. La complicità con Patrizia - al Grande Fratello - non c’entra niente con la rottura. Ed è proprio la modella croata - adesso - a svelare tutto : Questo non deve essere un bel periodo per Nina Moric. Dopo quattro anni d’amore, la modella croata ha chiuso la relazione con Luigi Favoloso, attuale concorrente del Grande Fratello targato Barbara D’Urso ed è tornata a chiedere che il figlio Carlos, avuto dall’ex Fabrizio Corona, torni da lei. . Nina, infatti, spera che i giudici rivedano il provvedimento che nell’aprile del 2015 collocò il figlio presso la nonna ...

“Cara Tina ora amo lei”. L’addio di Kikò Nalli. Ormai è uscito allo scoperto - l’ex della Cipollari si è fatto beccare con la sua nuova (giovanissima) fiamma. Mentre l’opinionista resta sola soletta : Mentre Tina Cipollari continua a litigare con Gemma Galgani, il suo ex marito Chicco Nalli ha ben altri pensieri. I due, dopo un lungo periodo di crisi, si sono lasciati. Da principio continuavano a condividere la stessa casa, per amore dei figli, ma poi lui ha deciso di traslocare e adesso si chiarisce molto bene il motivo. A fare la rivelazione che scotta è il settimanale Spy che ha pubblicato delle foto inequivocabili. L’hai ...

Cristina Chiabotto - il nuovo amore della ex Miss Italia dopo L’addio a Fabio Fulco : Nel cuore di Cristina Chiabotto c’è un nuovo amore. La ex Miss Italia è stata fotografata da Chi nel numero in edicola mercoledì 18 aprile in compagnia di Marco Roscio – come riporta Tgcom24 – manager torinese e direttore generale di una cartiera. Come lei anche lui pare sia un tifoso sfegatato della Juventus: Sorrisi, carezze e un bacio romantico durante una cena a due a Portofino con Marco, suo coetaneo e anche lui torinese. ...

ROSITA CELENTANO/ L’addio al suo cagnolino e la forza della sua famiglia (Che tempo che fa) : ROSITA CELENTANO in questi ultimi giorni ha dovuto dire addio a uno dei suoi preziosi cagnolini. Questa sera sarà invece ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:54:00 GMT)

F1 - le nuove regole proposte da Liberty inconciliabili : ora L’addio della Ferrari diventa concreto : Il dato è tratto. Nella giornata appena trascorsa Liberty Media ha presentato ai team le nuove linee guida della Formula Uno, relative al 2021. I gestori americani stanno cercando in ogni modo di cambiare il Circus per renderlo, a proprio giudizio, più spettacolare ed appetibile soprattutto alle nuove generazioni. Per questo, in occasione del weekend in Bahrein (dove è in programma il 2° round iridato), il Presidente Chase Carey e il direttore ...

“Ecco le ultime foto in famiglia prima delL’addio”. Fabrizio Frizzi è con le donne della sua vita - Carlotta e Stella - che gli sono state accanto fino all’ultimo giorno. Immagini che non possono non commuovere : Fabrizio Frizzi se ne è andato, è vero, ma non si è mai arreso. Ha lottato come un leone, parole sue nell’ultima intervista, e, nonostante tutto, non ha mai rinunciato a vivere la quotidianità con la sua bella famiglia. La moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella gli sono state accanto fino all’ultimo, scrive il settimanale Oggi, che pubblica in esclusiva le ultime fotografie del conduttore amatissimo ritratto proprio in ...

“Carlo Conti lascia L’Eredità”. L’addio dopo una breve permanenza al posto dell’amico Fabrizio Frizzi. Chi al suo posto? La decisione a sorpresa della Rai : Un momento toccante ma anche difficile da affrontare, quello della prima puntata del programma L’Eredità successiva alla morte di Fabrizio Frizzi, uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano sul piccolo schermo venuto a mancare di colpo a causa di una brutta malattia contro la quale era in lotta da tempo. Un passaggio complicato non solo per il pubblico da casa ma anche per Carlo Conti, che ha sostituito l’amico alla ...

“É morto un pezzo di storia”. Tv e teatro in lutto. L’addio di amici e colleghi : era l’ultimo della ‘grande dinastia’ italiana : La notizia è circolata questa mattina lasciando il mondo dello spettacolo, dell’arte e del teatro ammutolito. Se n’è andato a 87 anni in punta di piedi, dopo una carriera costellata di successi: film, spettacoli teatrali e televisione (lo ricordiamo nella serie La Piovra). Luigi De Filippo è morto. Ne danno notizia fonti vicine alla famiglia. Attore, regista e commediografo, figlio di Peppino De Filippo, ultimo erede ...

Quell’abbraccio della moglie di Fabrizio Frizzi al funerale dice tutto. Centinaia gli abbracci sentiti - per dimostrare affetto e sostegno a Carlotta Mantovan nel giorno delL’addio - ma ce ne è stato uno che ha fatto venire i brividi tanto è stato commovente : Familiari, vip e tanta, tantissima gente comune. Anche il pubblico di Fabrizio Frizzi non è voluto mancare all’ultimo saluto. I funerali del conduttore garbato, che ogni sera entrava nelle case degli italiani in punta di piedi, come soleva dire, sono stati celebrati a Roma, nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, alle ore 12 di mercoledì 28 marzo 2018. Due giorni dopo la scomparsa, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì ...

Inter - Sabatini annuncia L’addio e l’allenatore della prossima stagione : Le ultime voci sono state confermate, addio imminente tra l’Inter e Walter Sabatini, la conferma arriva direttamente dal diretto Interessato in un’Intervista rilasciata a Sky Sport: “Ne stiamo discutendo, in un clima di totale comprensione reciproca. L’Inter è l’Inter, sarebbe stato bello poter costruire una storia più consistente. Parlo al passato? Non me ne sono reso conto, sono distratto. Fate il vostro lavoro, ...

Fabrizio Frizzi - L’addio della Rai : modifiche palinsesto e stop all’Eredità : L’addio a Fabrizio Frizzi della Rai: modifiche al palinsesto e programmi dedicati al conduttore. Rai 1 ha sospeso il programma l’Eredità sostituito da Techetechete mentre in seconda serata ci sarà uno Speciale Porta a Porta dedicato al conduttore tv. Rai 2 cambia la programmazione e domani puntata speciale de I fatti vostri. Fabrizio Frizzi, l’addio di Rai 1: modifiche palinsesto Rai 1 ha comunicato con alcuni tweet le ...

Maretta Scoca (giudice di Forum) è morta/ L’addio della politica : “donna umile aveva solo amici” : Maretta Scoca, noto giudice di Forum, è morta a 79 anni dopo lunga malattia: il lutto, il ricordo della famiglia di Canale 5 e della politica. Fu sottosegretaria e deputata, la carriera(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:50:00 GMT)

“La giusta punizione”. Posta una foto delL’addome dopo il parto e viene insultata. La giovane mamma di 4 figli voleva mostrare gli effetti della gravidanza sul suo corpo un tempo perfetto e viene massacrata. La foto dello “scandalo”? Eccola qua : Una foto da 23.000 like e 12.000 condivisioni ha sPostato l’attenzione su una giovane mamma, Doreen Ching, di Johor, Malesia. La ragazza, 23 anni, ha Postato la foto delle sue smagliature dopo il parto e in tanti sono rimasti sconvolti e hanno iniziato a offenderla pesantemente sui social. Doreen ha Postato la foto delle sue smagliature perché voleva mostrare onestamente quali fossero stati gli effetti della gravidanza sul suo corpo. Smagliature ...