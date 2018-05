La terra trema nelle Marche | due scosse di 3 2 e 3 0 in serata

La terra trema - scossa tra Romagna e Toscana : Un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato alle 16.19 dall'Ingv nella zona di Forlì-Cesena, in Emilia Romagna. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 4 km da Tredozio , Forlì-Cesena, , ai ...

La terra trema nel pisano<br>Scossa di magnitudo 3.6 - gente in strada : 09.41 - La scossa di terremoto di oggi in Toscana con epicentro nel pisano a Castelnuovo di Val di Cecina è stata avvertita anche nelle province di Siena, Livorno, Firenze e Grosseto. Da Castelnuovo di Val di Cecina il terremoto è stato avvertito entro un raggio di circa 40, un boato e una scossa durati pochi secondi, bastati a seminar la laurea e a far scendere la gente in strada tra Castelnuovo di Val di Cecina, Radicondoli, Montieri, ...

La terra torna a tremare : scossa di 4.2 ad Acquaviva Collecroce. Paura in Basso Molise : Il Molise torna a tremare. Alle 11.48 di questa mattina, 25 aprile, una scossa di 4.2 si è registrata ad Acquaviva Collecroce . In molte le persone, soprattutto in Basso Molise, che hanno avvertito il ...

La terra trema ancora nelle Marche<br>Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 nella notte : terremoto in provincia di Macerata: la terra trema ancora nelle Marche, con epicentro tra Muccia e Pieve Torina, nella stessa zona interessata da una forte scossa due settimane fa (di magnitudo 3.4).Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il terremoto di oggi 25 aprile 2018 ha avuto ipocentro a 7 km di profondità e la scossa è stata di magnitudo ML 3.5, registrata alle 3:08 dall'INGV a due km da ...

Fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6.0 : la terra trema in fondo al mare : La distanza dal mondo civilizzato ha fatto in modo che non vi siano stati danni a cose o persone, almeno per quanto riguarda la informazioni ricevute fino a questo momento. Il terremoto è stato ...

La terra continua a tremare nell'etneo : tre scosse registrate in mattinata : ...per questo, ed altri motivi, è sempre sotto l'occhio vigile e attento dei sismologi e geologi di tutto il mondo che conducono rilevamenti e ricerche costanti in tutta la zona. Mario Barba

Terremoto - due scosse nella notte : la terra trema ancora in Abruzzo e Marche : Roma - Due scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv nella notte in Abruzzo e nelle Marche. Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle 00.41 nella zona di Campotosto (Aq)....

Marche - la terra continua a tremare : nuovo terremoto a Muccia : continua a tremare il Centro-Italia. L'ultimo sisma è stato registrato alle 15.24 a Muccia, nella provincia di Macerata. La magnitudo è di 3.4.continua a leggere

Nuova scossa di terremoto a Muccia - la terra torna a tremare : Nuova scossa di terremoto a Muccia, in provincia di Macerata. La terra ha tremato alle 15.24 di oggi, 12 aprile. Il sisma, di magnitudo 3.6, non è stato violento come quello dell’altro giorno (4.6), ma colpisce un’area già...

La terra continua a tremare nelle Marche : 550 sfollati : Nella scorsa notte si sono registrate decine di scosse sismiche nell'area territoriale tra Muccia, Pievebovigliana e Pieve Torina. Il centro Italia continua a tremare. Ancora una nottata insonne e senza pace per gli abitanti della Regione Marche. Lo sciame sismico I sismografi dell'I.N.G.V., Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si sono attivati questa notte intorno alle ore 02:00 per una scossa di terremoto di intensità - magnitudo ...

Macerata - la terra trema ancora tra rabbia e delusione per la beffa casette | Foto : ecco come si sono ridotte : Nonostante il precedente del sisma del 2016 le soluzioni abitative d'emergenza (Sae) mostrano tutte le loro lacune: esplode l'indignazione. Oggi vertice d'urgenza della Protezione Civile