La Terra di Mezzo | L' Ombra della Guerra | il DLC La Desolazione di Mordor è ora disponibile

La Terra di Mezzo : L’ombra della Guerra – Disponibile la Desolazione di Mordor : Warner Bros. Interactive Entertainment annuncia la disponibilità dell’espansione della storia La Desolazione di Mordor, il nuovo contenuto scaricabile (DLC) per La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra in cui i giocatori possono vestire i panni di Baranor, Capitano di Minas Ithil, fuggito dalla città ormai caduta, che si riunisce al fratello perduto, Serka. I due guerrieri dovranno ingaggiare un ...

La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra : il DLC La Desolazione di Mordor si mostra nel nuovo trailer : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha presentato il nuovo filmato dell'espansione della storia La Desolazione di Mordor, il nuovo contenuto scaricabile (DLC) in arrivo l'8 maggio per La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra. Il nuovo filmato punta i riflettori su Baranor, Capitano di Minas Ithil, fuggito dalla città ormai caduta, che si riunisce al fratello perduto, Serka. I due guerrieri dovranno ingaggiare un esercito di mercenari per ...

Cellamare si trasforma in una 'Terra di mezzo' : Apertura dell'evento alle 15 di oggi pomeriggio, con spettacoli, attività ludiche per grandi e piccini e un fitto programma di conferenze. In serata, alle 21, sul palco principale in piazza don Bosco,...

Addio alle microtransazioni : è rivoluzione per La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra : È un cambiamento decisamente importante quello in arrivo all'interno di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, un cambiamento che fa ben sperare anche per un eventuale futuro della serie e che elimina uno degli aspetti più discussi del progetto di Monolith: le microtransazioni.Ecco il comunicato con cui gli sviluppatori hanno comunicato le ultime novità ai giocatori di tutto il mondo:Vogliamo ringraziare tutti i giocatori de La Terra di Mezzo: ...

La Terra di Mezzo : L’Ombra della Guerra si aggiornerà a Luglio : Warner Bros con un comunicato, annuncia ufficialmente l’arrivo di un nuovo aggiornamento per La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra, fissato per Luglio. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. La Terra di Mezzo: L’ombra della Guerra si aggiorna Vogliamo ringraziare tutti i giocatori de La Terra di Mezzo: L’Ombra della ...

La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra rimuove le microtransazioni : La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è disponibile sui nostri scaffali dalla fine dell'anno scorso. Il gioco ha ricevuto qualche critica, da parte dei giocatori, a causa della presenza delle microtransazioni, che a detta di molto inficiavano l'esperienza end game dell'ultima produzione di Monolith. A quanto pare, un recente aggiornamento introdurrà alcune migliorie, tra cui la rimozione delle loot box. In un post, pubblicato sul forum del ...

“Pelato e pacioccone”. Così siamo abituati a vedere William d’InghilTerra. Ma ricordate quando faceva girare la testa a mezzo mondo? Le foto da ‘bello e impossibile’ - purtroppo - sono solo un vecchio ricordo : Il principe William, primogenito della famiglia reale britannica e nipote della regina Elisabetta II del Regno Unito, ormai è diventato grande. Il 21 giugno 2018 compirà trentasei anni. Dal 2011 è sposato con Kate Middleton, dalla quale ha avuto due figli: il principino George Alexander Louis, erede al trono, e Charlotte Elisabeth Diana. La coppia è in attesa del terzogenito, che nascerà nell’aprile del 2018. Il royal wedding era stato un ...

Trovata a Terra in mezzo alla strada : ma dell'investitore nessuna traccia : Un'altra probabile vittima della pirateria stradale: sabato sera, poco prima delle 19.30, una coppia che passava lungo via Archimede Mellini ha notato la presenza di una donna a terra e di una ...