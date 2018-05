La Targa Florio torna ad un siciliano

CST Sport più forte delle insidie della Targa Florio : La scuderia CST Sport ha resistito alle tante insidie della Targa Florio, la corsa automobilistica più antica del mondo che ha visto i portacolori della scuderia messinese protagonisti nelle fasi ...

Rally - 102Targa Florio : vince il messinese Andrea Nucita : " Si realizza il sogno ha detto Nucita ; dal punto di vista storico la Targa Florio è unica al mondo. Solo il fatto di partecipare è speciale e noi abbiamo vinto! E' stata una gara molto dura e ...

CIR : Andreucci e Peugeot 2° al Targa Florio - primi in campionato : Il dieci volte campione italiano rally Paolo Andreucci, Anna Andreussi e la loro Peugeot 208 T16 salgono sul secondo gradino del podio alla fine di una 102esima edizione del Rally Targa Florio alquanto complicata, causa meteo estremamente incerto. Questo risultato permette al pilota toscano di consolidare la prima posizione in classifica generale. Un risultato costruito […] L'articolo CIR: Andreucci e Peugeot 2° al Targa Florio, primi in ...

CIR : ŠKODA sul podio al rally Targa Florio : Dopo il terzo posto conquistato all’ultimo rally di Sanremo, la coppia Scandola-D’Amore si conferma ai vertici del CIR anche al Targa Florio. In Sicilia è arrivata terza posizione assoluta, secondo posto tra gli equipaggi iscritti alla maggiore serie nazionale, dopo una gara caratterizzata dalle continue variazioni meteo che l’hanno resa appassionante fino agli ultimi km. […] L'articolo CIR: ŠKODA sul podio al rally Targa Florio sembra ...

Italiano Rally - 102 Targa Florio : vince Andrea Nucita : Andrea Nucita e Marco Vozzo, a bordo della loro Hyundai i20 R5, si sono aggiudicati la Targa Florio 2018, terza prova del campionato Italiano Rally. I due piloti siciliani sono riusciti a mettersi alle spalle la Peugeot 208 del duo Andreucci-Andreussi, mentre al terzo posto troviamo la Skoda Fabia R5 guidata da Umberto Scandola e navigato da Guido D'Amore.Nucita profeta in patria. Erano otto anni che un pilota siciliano non vinceva alla Targa ...

CIR : Nucita e Vozzo su Hyundai vincono la 102° Targa Florio : Dopo 8 anni dall’ultimo successo di un pilota siciliano, Andrea Nucita, in coppia con Marco Vozzo, ha vinto la Targa Florio 2018, al volante della Hyundai i20 R5. Il pilota di Santa Teresa di Riva (ME) ha dato un saggio delle sue grandi qualità, mettendo dietro tutti i pretendenti al titolo tricolore, impegnati nel terzo […] L'articolo CIR: Nucita e Vozzo su Hyundai vincono la 102° Targa Florio sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

A Nucita la Targa Florio : Per la prima volta in carriera l'equipaggio del Team Phoenix che nell'occasione ha condiviso l'abitacolo della Hyundai i20 R5, ha vinto la corsa più antica del mondo, quest' anno valida per il ...

Auto : Nucita trionfa alla Targa Florio : Per la prima volta in carriera l'equipaggio del Team Phoenix che nell'occasione ha condiviso l'abitacolo della Hyundai i20 R5, ha vinto la corsa più antica del mondo, quest' anno valida per il ...

CIR : prima giornata intensa alla Targa Florio : Una lunga giornata quella che venerdì ha aperto ufficialmente la 102° Targa Florio che ha visto tutti i protagonisti e gli addetti ai lavori attivarsi già di prima mattina con lo shakedown, poi con la partenza nel salotto buono di Palermo, in Piazza Verdi davanti al teatro Massimo, e infine con la prova speciale spettacolo, […] L'articolo CIR: prima giornata intensa alla Targa Florio sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

CIR - Peugeot e Andreucci sulle strade della Targa Florio [VIDEO] : Appuntamento dunque a domani, quando il rally " visibile in diretta streaming " entrerà nel momento più clou. Rally Targa Florio " Classifica dopo PS1 , top-10, 1. Campedelli " Canton , Ford Fiesta ...

Targa Florio - Campedelli al comando : TERMINI IMERESE, 4 MAG - Dopo la cerimonia di partenza dal cuore di Palermo tra la passione di migliaia di appassionati, la 102/a Targa Florio ha emesso il primo verdetto: Simone Campedelli e Tania ...

Campedelli-Canton su Ford Fiesta primi leader della 102Targa Florio : ... quartier generale della corsa automobilistica più antica del mondo che nell'occasione ha ospitato migliaia di appassionati entusiasti per l'inizio delle sfide del Campionato Italiano Rally e del ...

Targa Florio - Campedelli al comando : ANSA, - TERMINI IMERESE, 4 MAG - Dopo la cerimonia di partenza dal cuore di Palermo tra la passione di migliaia di appassionati, la 102/a Targa Florio ha emesso il primo verdetto: Simone Campedelli e ...

Targa Florio - Campedelli al comando : ANSA, - TERMINI IMERESE, 4 MAG - Dopo la cerimonia di partenza dal cuore di Palermo tra la passione di migliaia di appassionati, la 102/a Targa Florio ha emesso il primo verdetto: Simone Campedelli e ...