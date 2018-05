La rivincita di Mister Scudetto | Bernardi fenomeno anche da tecnico

lastampa

: @Inter Ora è in mano nostra, se li battiamo, tra l’altro è una rivincita con la Lazio..., mister Luciano e company… - MikaPapeSatan : @Inter Ora è in mano nostra, se li battiamo, tra l’altro è una rivincita con la Lazio..., mister Luciano e company… - ErsyC : @ritaguari @BresciaCF @JuventusFCWomen prendiamoci la rivincita mister -

(Di martedì 8 maggio 2018) Nove anni per avere una panchina in Italia, 7 mesi per il Triplete. Da sabato per la Champions, ma a Perugia è ancora in bilico Da «Secolo» a «» il passo è stato tutt'altro che ...