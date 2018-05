La Regione Piemonte approva la delibera sull' edilizia sanitaria | ecco gli investimenti in

"Verde ribelle" : l'evento della Regione Piemonte a Euroflora : Il messaggio presentato dal Piemonte a Euroflora : Rispettare la natura per migliorare la qualità della vita in città. L'architetto Luca Zanellati , il progettista del giardino Piemonte se 'Verde ...

"Affari privati con i soldi della Regione " : Finpiemonte - ora è caccia ai complici : Potrebbe parlare con personaggi coinvolti nell'inchiesta. C'è il rischio di inquinamento delle prove. E poi, è ancora titolare di aziende e i soldi sottratti a Finpiemonte non sono ancora saltati ...

Il verde ribelle : la Regione Piemonte a Euroflora : Nella prima edizione del nuovo corso di Euroflora , le floralies in programma a Genova dal 21 aprile al 6 maggio nei Parchi di Nervi, tra i protagonisti principali la Regione Piemonte ,unica Regione italiana, oltre alla Liguria, ad aver partecipato a tutte le edizioni, e che vanta una forte tradizione iniziata a Torino con Flor 61 – la grande esposizione floreale che si svolse durante le celebrazioni per il centenario dell’Unità ...

Trony - a rischio 100 posti in Piemonte. Frediani - M5S - : 'Subito un tavolo in Regione' : Un altro centinaio di posti di lavoro è a rischio in Piemonte . Lo denuncia il Movimento 5 Stelle , che chiede di convocare un tavolo sulla vicenda Trony e sui circa 100 esuberi annunciati nei punti ...