La Regione | «Ora i militari sui treni» | ma l' idea non convince i sindacati

Estate al mare? Ecco le Bandiere Blu italiane 2018. È tempo di programmare le vacanze e le spiagge più belle sono ancora nel nostro Paese. I posti da scegliere e la Regione che ha più titoli : È tempo di progettare vacanze. Se siete amanti del mare e siete a caccia di consigli, ci pensiamo noi a darvi qualche suggerimento. sono appena state ufficializzate, infatti, le Bandiere Blu in Italia 2018: 368 spiagge in tutto. Circa il 10% di quelle premiate su scala mondiale: un bottino notevole. Come noto, infatti, il riconoscimento della Fee, la ong danese Foundation for Environmental Education, può essere assegnato a più tratti di ...

Oliverio : "Collaborazione concreta Regione-Università' - VIDEO RTC - : ... e questo ha spiegato ancora il presidente della Regione grazie alla nostra scelta di investire nel mondo universitario garantendo il 100% degli studenti calabresi e aumentando anche la quota delle ...

Maltempo - Regione Sardegna : “Non abbassare la guardia - ancora piogge” : “In attesa del nuovo avviso di criticità“, la Regione Sardegna raccomanda “alla popolazione di continuare a tenere l’attenzione per tutta la durata dell’allerta, soprattutto nell’Oristanese e in Planargia“, spiegando in una nota che “per le spese sostenute dai Comuni durante le emergenze, si potrà fare affidamento alla legge 28 una volta terminate le allerte“. La valutazione meteorologica ...

Economia e ambiente. Sunseri - M5S - : Royalties del petrolio saranno usate da Regione e Comuni per monitoraggi ambientali - progettazioni ... : Economia e ambiente. Sunseri , M5S, : Royalties del petrolio saranno usate da Regione e Comuni per monitoraggi ambientali, progettazioni infrastrutturali e sanità Accolto l'emendamento del deputato ...

Calabria : i tanti finanziatori elettorali che lavorano con la Regione : Panorama ha potuto visionare la lunga lista, finora sconosciuta, di quanti nel 2014 hanno foraggiato la campagna elettorale del governatore Mario Oliverio. Alcuni suoi sostenitori hanno incarichi o ...

Moda : assessore veneto - Mise e Regione a fianco lavoratori di Ics- Mcs in crisi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’assessore al lavoro, affiancata dall’Unità di crisi della Regione veneto, ha assicurato costante attenzione e monitoraggio alla vicenda, in stretto coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico, e pieno sostegno ai lavoratori. “Il valore aggiunto – ha sottolin

Moda : assessore veneto - Mise e Regione a fianco lavoratori di Ics- Mcs in crisi : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) - L’assessore al lavoro della Regione veneto Elena Donazzan ha incontrato oggi le organizzazioni sindacali di MCS Cavaliere (ex Marlboro Sportswear di Valdagno) e di Industries Sportswear Company (ISC, in passato legata a Moncler), due società della Moda che hanno in ges

"Verde ribelle" : l'evento della Regione Piemonte a Euroflora : Il messaggio presentato dal Piemonte a Euroflora: Rispettare la natura per migliorare la qualità della vita in città. L'architetto Luca Zanellati , il progettista del giardino Piemontese 'Verde ...

turreno - firmato atto donazione immobile a Regione umbria e comune di perugia; assessore bartolini : ora subito via a procedure recupero per ... : ... un grande spazio al servizio di attività culturali, di spettacoli, dove svolgere convegni". "La regione umbria " ricorda " ha fatto la sua parte, con la certezza della copertura finanziaria ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Marche : denunciati dirigenti Regione “assunti senza concorso 776 dipendenti” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Regione Marche, 53 dirigenti denunciati per abuso d'ufficio e assunzioni irregolari di 776 dipendenti "stabilizzati" (23 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:07:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Regione Marche : 53 dirigenti denunce per assunzioni irregolari (23 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Regione Marche, 53 dirigenti denunciati per abuso d'ufficio e assunzioni irregolari di 776 dipendenti "stabilizzati" (23 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Un presidente senza maggioranza. Cosa succede alla Regione Lazio : L'anatra zoppa inizia a camminare e tutto lascia prevedere che presto nessuno si accorgerà più del suo stato di salute precario (e cronico). Il Consiglio regionale del Lazio, senza maggioranza precostituita, ha iniziato i lavori il 4 aprile e l'11 c'è stato il discorso programmatico di Nicola Zingaretti. Una dichiarazione d'intenti, un'agenda di lavoro, che il governatore, il primo eletto due ...

Un presidente senza maggioranza. Cosa succede alla Regione Lazio : L' anatra zoppa inizia a camminare e tutto lascia prevedere che presto nessuno si accorgerà più del suo stato di salute precario , e cronico, . Il Consiglio regionale del Lazio, senza maggioranza ...

Un presidente senza maggioranza. Cosa succede alla Regione Lazio : L'anatra zoppa inizia a camminare e tutto lascia prevedere che presto nessuno si accorgerà più del suo stato di salute precario (e cronico). Il Consiglio regionale del Lazio, senza maggioranza precostituita, ha iniziato i lavori il 4 aprile e l'11 c'è stato il discorso programmatico di Nicola Zingaretti. Una dichiarazione d'intenti, un'agenda di lavoro, che il governatore, il primo eletto due ...