La realtà virtuale entra al Teatro Palladio Olimpico di Vicenza

Social - mobile e realtà virtuale : le big tech investono nei videogiochi : C’è un mercato che continua a registrare numeri in crescita: è quello dei videogiochi. Secondo uno studio realizzato da Digi-Capital, varrà oltre 200 miliardi di dollari nel 2021. In Italia già oggi ha sforato il tetto del miliardo. E il business ha attirato nel tempo l’interesse dei colossi del tech, come Apple, Amazon o la cinese Tencent nel settore videogiochi continua a crescere di anno in anno. L’ultimo investimento in ordine di tempo ...

Google Chrome beta per Android si aggiorna con il supporto per la realtà virtuale e qualche piccolo cambiamento grafico : Vi abbiamo già parlato di come Google abbia già reso disponibile agli sviluppatori Google Chrome 67 beta introducendo nuove funzionalità tra cui le WebXR API, ma ora l'aggiornamento si è propagato anche nella versione mobile per Android. Ecco a voi tutte le novità introdotte! L'articolo Google Chrome beta per Android si aggiorna con il supporto per la realtà virtuale e qualche piccolo cambiamento grafico proviene da TuttoAndroid.

Facebook - oltre a realtà virtuale e notizie affidabili - punta alla monetizzazione in Messenger - Instagram - e WhatsApp : oltre a ciò, sarà varata la nuova app 'Oculus Venue' , per Gear VR e Oculus Go, , che consentirà di guardare in compagnia , virtuale, s'intende, , spettacoli , come il Gotham Comedy Club, , concerti ,...

Il primo doodle in realtà virtuale e a 360° è per George Méliès : Google dedica a Georges Méliès, considerato il secondo padre del cinema dopo i fratelli Lumières, il suo primo doodle interattivo a 360° e in realtà virtuale, per ricordare l’uscita di uno dei suoi film più famosi: À la conquête du pôle (Alla conquista del polo) il 3 maggio 1912. Il doodle è stato realizzato da Google Spotlight Stories, Google Arts et Culture e dalla Cinémathèque Française, e mostra a schermo totale in animazione le invenzioni ...

Facebook - realtà virtuale - Messenger - Dating : ecco la rivoluzione di Zuckerberg? : Facebook e Mark Zuckerberg non sembrano risentire del tempo che passa. Sono passati quasi dieci anni da quando il popolare social network è dilagato in Europa. Nel tempo è cambiato nei concetti e nei modi in cui la gente ne fruisce, ma al di là qualche fisiologico calo non ha cessato di avere un ruolo predominante. Per qualcuno è addirittura diventato uno strumento attraverso cui reperire link per informarsi. Una sorta di giornale 2.0 o una ...

Disney e Mit - ecco il giubbotto per la realtà virtuale. Da la sensazione di esser stritolati da un serpente : La giacca, costruita a partire da un giubbotto di salvataggio, contiene 26 compartimenti gonfiabili controllati da un computer che possono riprodurre più di...

Tecnologia : un visore di realtà virtuale e aumentata nel futuro di Apple : Grandi novità in casa Apple: la casa di Cupertino sta lavorando a un visore in grado di gestire applicazioni di realtà virtuale e di realtà aumentata. L’indiscrezione trapela dal sito cnet, il quale spiega che questo particolare visore integra due schermi da 8K ciascuno, scollegato da uno smartphone o da un qualsiasi tipo di PC. Il visore potrebbe debuttare sul mercato nel corso del 2020 e al momento è riconosciuto con il nome in codice ...

Scienza - a Bologna apre la “Macchina del Tempo” : un nuovo Museo di realtà virtuale sulla storia della città : Uno sguardo inedito al Medioevo attraverso l’occhio acuto della tecnologia. E’ una Bologna ricostruita attraverso una perfetta sintesi tra il rigore storico e la quotidianità quella raccontata dal nuovo Museo che aprirà i battenti questo fine settimana all’ombra delle Due Torri, il Museo Realtà Virtuale ‘La macchina del tempo’. Nato dall’esperienza del Museo della storia della città di Palazzo Pepoli, che ...

Passare 28 giorni nella realtà virtuale : un artista vuole saggiare i limiti della condizione umana : La tecnologia fa sempre più parte delle nostre vite quotidiane, per cui il dibattito su quanto sia giusto circondarsi di apparati elettronici è sempre un argomento di attualità.Come riporta VRfocus, l'artista Mark Farid deve essersi posto, più o meno, lo stesso interrogativo, egli ha infatti deciso di vivere completamente immerso nella realtà virtuale per ben 28 giorni, così da poter saggiare su sé stesso l'impatto che una tale esperienza possa ...

La macchina del tempo? E’ a Bologna. Un assaggio del viaggio nel Medioevo al museo di realtà virtuale : E’ stato inaugurato, a Bologna, il nuovo museo di realtà virtuale “La macchina del tempo“. Dopo essersi accomodati su una delle 9 poltrone e aver indossato un visore e le cuffie si potrà vivere l’esperienza di una tipica giornata nel Medioevo. Oltre 100 personaggi parlanti con i quali interagire, botteghe animate e un’area di circa 2 km quadrati da esplorare. “La macchina del tempo” nasce dopo la ...

Firefox Reality : Mozilla presenta il browser per la realtà virtuale e aumentata : Mozilla, come scritto sul proprio blog ufficiale, crede fortemente che il futuro del web, e quindi anche dei browser, sarà strettamente legato al mondo dei visori VR e MR. Per questo motivo, l’azienda ha dichiarato di stare attualmente lavorando a un browser Internet totalmente scritto da zero e compatibile con la realtà virtuale e la realtà aumentata: Firefox Reality. Mozilla ha affermato, inoltre, che durante la fase di sviluppo ...

No Man's Sky : in arrivo la realtà virtuale? : In molti hanno chiesto a Hello Games il supporto per il VR su No Man's Sky, il colossale simulatore spaziale che ha fatto del procedurale il suo marchio di fabbrica.Ebbene, come fa notare UploadVR, sembra che tutta una serie di indizi possano far pensare che il tanto desiderato supporto alla realtà virtuale possa essere più vicino di quanto ci aspettassimo.Il fondatore di Hello Games avrebbe in un Tweet ora cancellato mostrava, sul suo telefono, ...

Calcio e realtà virtuale : la tecnologia cambierà il pallone? : In principio furono i video, su Vhs. Poi, negli ultimi anni, un'esplosione: database, software per programmare allenamenti, cardiofrequenzimetri e registrazione dei dati dei giocatori, tracciatori di ...