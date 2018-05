La quarta volta dello zar Putin al Cremlino | l’ultima in teoria

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Russia : Putin Presidente per la quarta volta - Medvedev confermato premier : Ultime notizie, di oggi 7 maggio 2018: Russia, Vladimir Putin giura per la quarta volta da Presidente al Cremlino. confermato Medvedev come premier: fino al 2024 dominio di "Russia Unita"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:55:00 GMT)

La quarta volta di Putin al Cremlino : ... e il numero uno del colosso statale del petrolio Rosneft, Igor Sechin, ricchissimo e potente al punto di avere ottenuto l'anno scorso l'arresto di Aleksei Uliukaiev, già ministro dell'Economia che ...

Governo : Fedriga - Lega guarda a M5S - vediamo se cambia idea quarta volta : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Noi aspettiamo le decisioni del Presidente Mattarella confidando nella sua saggezza, faremo tutti gli sforzi per capire se i 5 stelle cambieranno per la quarta volta idea”, mentre “noi non abbiamo mai cambiato posizione dopo il 4 marzo”. Lo dice il neo presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. “Superiamo la stagione ...

Mafia - 5 comuni sciolti per infiltrazioni : quarta volta per Platì. Nella lista anche Limbadi - città del clan Mancuso : È la quarta volta in quindici anni che il Consiglio dei ministri scioglie il comune di Platì, in provincia di Reggio Calabria, per infiltrazioni mafiose. Questa volta, su richiesta del ministro dell’Interno, Marco Minniti, i comuni commissariati per Mafia sono cinque. Oltre al paesino della Locride, da sempre considerato la culla della ‘ndrangheta, infatti, c’è il comune di Limbadi in provincia di Vibo Valentia, dove pochi giorni fa le cosche ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della quarta giornata. Rivolta : 'L'obiettivo era Glasgow'; Panziera : 'Volevo vincere ma ' : 1'5693 per l'atleta della Florentia Nuoto che, grazie ad una prova coraggiosa fin dal primo 50 metri, è andato in fuga chiudendo con il settimo tempo al mondo in questo 2018. Tutte le emozioni del ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della quarta giornata. Rivolta : “L’obiettivo era Glasgow”; Panziera : “Volevo vincere ma…” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-4. MATTEO Rivolta Soddisfatto del titolo tricolore un po’ meno del tempo di 51″89. Tuttavia, il lombardo ha sottolineato come la preparazione sia finalizzata all’evento clou di agosto, ovvero gli Europei. E ...

Allegri vince la panchina d’oro - è la quarta volta : E’ Massimiliano Allegri il vincitore della ‘panchina d’oro’ per il campionato 2016-2017. Per l’allenatore della Juventus si tratta del quarto riconoscimento come miglior tecnico. La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina al centro tecnico di Coverciano. Allegri ha ricevuto 19 voti dai colleghi. Al secondo posto si è classificato il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini con 11 voti e al terzo ...

Putin arriva al 76 - 6% ed è presidente per la quarta volta : Il presidente Vladimir Putin ha vinto le elezioni con il 76,6% dei voti . Ora la Commissione ha 10 giorni di tempo per presentare i dati definitivi. L'affluenza è stata invece del 67,49%. Il vice ...

Elezioni Russia - la quarta volta dello zar Putin : solo Stalin al potere più a lungo. L’oppositore Navaly denuncia brogli : Era una corsa in solitaria con un unico nemico: l’affluenza. Tre ore prima della chiusura delle urne era fissa al 60%: alla fine arriverà al 65% ma non toccherà agli auspicati 70 punti percentuali. Poco male, però. Perché tra i russi che sono andati a votare tre su quattro hanno scelto ancora una volta Vladimir Putin, incoronato presidente per la quarta volta: resterà così al potere sino al 2024. Una vittoria che era largamente prevista, e ...

