ilgiornale

: La 'peggiocrazia' va disarmata - reportitaliano : La 'peggiocrazia' va disarmata -

(Di martedì 8 maggio 2018) Non è più tollerabile dover fare i conti quotidiani con una burocrazia come quella che domina in Italia. Ho letto come molti la tragica notizia del piccolo imprenditore della provincia di Macerata, ...