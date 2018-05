La malattia che ha vinto il Saladino | una diagnosi tardiva

Addio Olmi - cantore dell’Italia contadina «La malattia? Serve anche soffrire»|Video : Era malato da tempo, venerdì era stato ricoverato d’urgenza in ospedale ad Asiago. Originario di Bergamo, nel 1978 aveva vinto la Palma d’Oro a Cannes con «L’albero degli zoccoli»

Addio Olmi - cantore dell’Italia contadina «La malattia? Serve anche soffrire» : Era malato da tempo, venerdì era stato ricoverato d’urgenza in ospedale ad Asiago. Originario di Bergamo, nel 1978 aveva vinto la Palma d’Oro a Cannes con «L’albero degli zoccoli»

Scoperto un farmaco che blocca malattia simile a quella di Alfie Evans : Dunque anche altri bambini, nel mondo, stanno beneficiando della sua efficacia documentata. Oltre ai bambini inseriti nella sperimentazione, attualmente al Bambino Gesù vengono seguiti altri 12 ...

Scoperto farmaco che blocca malattia simile a quella di Alfie Evans : Era una patologia rara senza terapia. Ma oggi la ceriodolipofuscinosi neuronale di tipo 2 (CLN2) - malattia neurodegenerativa simile a quella che ha colpito il piccolo Alfie Evans, appartenendo alla stessa famiglia - che porta alla distruzione del sistema nervoso centrale dei bambini, può essere bloccata da un nuovo farmaco che rimpiazza l'enzima di cui i pazienti sono carenti. La sperimentazione è condotta su 23 bimbi in 4 Centri ...

Dolore al fianco destro : quel male che terrorizza. Può trattarsi di una cosa banale o - al contrario - di una malattia serissima. Ecco le possibili cause di un problema molto comune. Non perdere il controllo… : Ti capita spesso di avere un Dolore al fianco destro? È normale che ormai la cosa ti preoccupi. Anche perché il Dolore al fianco destro può indicare i problemi più vari: all’appendice, alle ossa, al pancreas, ai reni, tanto per dirne alcune. cosa fare? Rivolgersi al medico che saprà darvi il giusto consiglio. Ora, però, cerchiamo di andare a fondo e capire qualcosa in più. Il Dolore al fianco destro è uno dei disturbi più trattati al pronto ...

“Nella malattia…”. Cesare Bocci choc. A Ballando con le stelle l’amatissimo attore ha raccontato la sua tragedia personale che aveva deciso di tenere per sé. Non ce l’ha fatta. E in studio è calato un silenzio di tomba : “La mia vita privata è privata”, ha esordito quando è arrivato a Ballando con le stelle. Ma poi l’amatissimo attore di fiction italiano non ha potuto fare a meno di dimenticare il suo dramma, dramma che gli ha cambiato la vita. Parliamo di Cesare Bocci, l’attore divenuto celebre per aver interpretato il ruolo di Mimì Augello nel Commissario Montalbano. E se nella fiction Bocci è un latin lover, nella sua vita reale è innamoratissimo della ...

“La malattia? Rischiai di morire”. Giovanni Ciacci e il suo racconto inedito choc. Finora non aveva mai parlato di quello che ha passato anni fa - sfiorando addirittura la morte. Adesso - però - ha deciso di confessare tutto. Cosa ha passato : Per la prima volta al settimanale Di Più, Giovanni Ciacci ha confessato della malattia che per anni lo ha fatto soffrire. Un disturbo che ha condotto il concorrente di Ballando con le Stelle quasi alla morte. Tutto è successo, spiega l’esperto di stile di Detto Fatto, dopo un grande dolore, quando l’uomo aveva 32 anni. Un dolore di cui Ciacci ha preferito non parlare ma che gli ha causato una forte depressione, sfociata poi in bulimia. ...

Encefalopatia epatica : ecco i segnali ‘spia’ della malattia che ogni anno causa 15mila decessi : La confusione mentale è uno dei segnali ‘spia’ dell’insorgenza dell’Encefalopatia epatica, la complicanza con cui si manifesta lo scompenso della cirrosi, una malattia cronica e degenerativa del fegato che provoca ogni anno circa 15mila decessi. “L’Encefalopatia epatica invece si presenta in circa il 20% dei cirrotici e sulla base del decorso clinico viene classificata in episodica, ricorrente o cronica. ...

malattia professionale - come farla riconoscere anche se non inclusa nelle tabelle Inail : Torniamo ad occuparci dell’orientamento della Corte di Cassazione nell’ordinanza n.5066 del 05 marzo scorso. Proseguiamo l’analisi data dai giudici della Suprema corte (Leggi la prima parte). Il rischio ambientale Il diritto alla salute ingloba anche dalla nozione di “rischio ambientale”, dove per “ambientale” si intende lo spazio entro il quale si esercita l’attività lavorativa non più limitato, unicamente, al macchinario a cui il ...

Meyer-Università Firenze/IIT Genova : Scoperta una nuova malattia che provoca una grave encefalopatia : ... che ha consentito la comunicazione con gruppi leader della ricerca nel mondo. Un vantaggio che si è tradotto in un'immediata ricaduta per i bambini in cura a Firenze, la possibilità di effettuare ...

Scoperta nuova malattia che provoca una grave encefalopatia : la causa è la mutazione di un gene : Scoperta una nuova malattia che provoca una grave forma di encefalopatia con deficit neurologici ed epilessia, a causarla è una mutazione del gene ATP6V1A. E’ l’eccezionale risultato dello studio scientifico pubblicato dalla prestigiosa rivista internazionale “Brain”, realizzato dal team di ricercatori del Centro di Eccellenza di Neuroscienze dell’Ospedale pediatrico Meyer e dell’Università di Firenze, diretti dal professore Renzo Guerrini, ...

Che cosa sappiamo della malattia del piccolo Alfie : (Foto: Anthony Devlin/Getty Images) Il piccolo Alfie Evans sta morendo. Ma Tom Evans, il padre del bimbo affetto da una grave malattia neurodegenerativa finito al centro di una disputa tra i suoi genitori e la giustizia inglese, ha dichiarato ora di voler fare causa ai tre medici dell’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool che avevano in cura il figlio. Infatti, proprio durante l’udienza della Corte d’appello ...

Graffiata dal suo gatto al seno - contrae una malattia che le divora la pelle : Una donna canadese di 48 anni, madre di due figli, ha lottato per la vita dopo aver contratto una malattia mortale a seguito di un graffio del suo gatto al seno. Theresa Ferris White ha sviluppato il cosiddetto ‘pioderma gangrenoso’ (PG), mentre lavorava in un ricovero per animali. Si tratta di una condizione che può essere scatenata da punture di insetti e che ha portato al "distacco della pelle putrefatta proprio come quella di un cadavere” ha ...

La storia di Yuna - bimba nata con una malattia rarissima che la sua mamma studia da anni : La storia di Yuna, bimba nata con una malattia rarissima che la sua mamma studia da anni La piccolo Yuna è una delle 355 persone al mondo con la mutazione del gene FOXG1 che provoca un grave ritardo mentale e motorio. La bambina, che oggi ha 8 anni, dal punto di vista cognitivo ha solo […]