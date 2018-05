La democrazia diretta | l' Aventino e l' Abc della democrazia

Come riconciliare democrazia diretta e diritto internazionale : Anche per questa opzione, però, non c'è volontà politica. 5. Doppio voto popolare Questa opzione, ideata dal gruppo di riflessione Avenir Suisse, sembra politicamente più fattibile. Soprattutto ...

Democrazia parlamentare vs. democrazia diretta : un primo corto circuito : Le dichiarazioni di Sergio Mattarella, di fronte ai giornalisti, più che una semplice comunicazione sono state una piccola lezione di diritto costituzionale. Cose note: si dirà. A molti, ma non a tutti. E infatti Luigi Di Maio insiste nel rivendicare un suo ruolo a prescindere, come direbbe il grande Totò.A suo dire, quegli 11 milioni di voti ottenuti –il continuo refrain dei vari esponenti dei 5 Stelle– sono una ...

La democrazia diretta svizzera sulle orme dell'Oregon

Dalla democrazia diretta alla centralità del Parlamento : ?la metamorfosi dei Cinque Stelle : Era l'11 gennaio 2013 quando Beppe Grillo dal blog spiegava la post-ideologia del M5S:?«Il M5S vuole realizzare la democrazia diretta, la disintermediazione tra Stato e cittadini, l'eliminazione dei partiti». Parole che, rilette oggi, danno il senso della giravolta che sta andando in scena in questo inizio di legislatura...

La democrazia diretta di Casaleggio al tempo della crisi di Facebook : Per una strana congiuntura, nel momento in cui Davide Casaleggio era intervistato dal Washington Post, scoppiava lo scandalo Facebook. Il titolo del grande gruppo americano crollava in borsa, con un calo di oltre 20 punti. E nell'America profonda si organizzava la protesta, sotto forma di una class action contro il gigante del web. La Rete, così esaltata nell'intervista del numero uno o due (giudicate voi) del team 5 Stelle, mostrava il ...