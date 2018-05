La bolla dei ricchi di Beirut

In Libano vince la sfiducia - affluenza sotto il 50%. Prevista la riconferma dei partiti "tradizionali" - avanza Hezbollah : Meno di un elettore libanese su due alle urne, un segnalo chiaro di scollamento tra i cittadini e la politica e di sfiducia sulla capacità dei partiti di incidere davvero sulla vita di tutti i giorni. È stata del 49,2% l'affluenza alle parlamentari in Libano, le prime dal 2009. In attesa dei risultati ufficiali, sottolinea l'agenzia di stampa 'Dpa', le proiezioni danno in testa i partiti 'tradizionali', incluso il movimento sciita ...