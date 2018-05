La bellissima Dua Lipa grande protagonista della finale di Champions League

calcioweb.eu

(Di martedì 8 maggio 2018) Il 26 maggio alle ore 20.45 andrà in scena allo stadio Olimpico di Kiev ladiche vedrà battersi il Real Madrid contro il Liverpool. Uno spettacolo che non sarà solo limitato a quello che accadrà nei 90 minuti di gioco. Il pubblico e l’intrattenimento faranno da cornice alla partita europea più importante dell’anno. In apertura dell’evento sportivo a presenziare sul palco, in cui l’anno scorso si esibirono The Black Eyed Peas, ci sarà Dua. La cantante londinese si esibirà prima dell’incontro.quest’anno con la sua musica a livello mondiale, la 22enne ha sbaragliato ogni record con un miliardo di visualizzazioni su YouTube, ma non solo… Duaha commentato la sua partecipazione all’evento sportivo così: “ho l’onore di essere stata scelta dalla UEFA e da Pepsi per esibirmi alla cerimonia di aperturadi UEFA: è ...