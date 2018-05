L elettorale | Renzi | serve ballottaggio

Salvini : 'Subito governo per fare una legge elettorale. Con M5s - mai con Renzi' : 'Non darò mai la fiducia a un governo tecnico europeo, telecomandato da Bruxelles' dihciara il leader del Carroccio a Milano. 'Vorrei un governo a tempo per riscrivere la legge elettorale, come le ...

Governo - M5s conferma la linea del voto. Ma la Lega guarda a Renzi : “Esecutivo per modificare legge elettorale? Si può fare” : Il Quirinale non vuole il voto subito. Il Movimento 5 stelle, invece, sì. Dopo Luigi Di Maio, che ieri aveva addirittura parlato di “voto a giugno ” come “unica soluzione” invitando Matteo Salvini a chiederlo con lui, oggi è Alessandro Di Battista che invita il M5s a “sostenere Luigi e la scelta di tornare al voto”, chiedendo al leader della Lega di dimostrare il “coraggio che non ha mai avuto” ...

Governo - il Quirinale non vuole il voto. E la Lega guarda a Renzi : “Esecutivo per modificare legge elettorale? Si può fare” : Il Quirinale non vuole il voto subito. E Sergio Mattarella non sembra neanche convinto della proposta di Matteo Renzi. Che invece adesso potrebbe cominciare a piacere alla Lega. L’ex segretario del Pd aveva bruciato la direzione del suo partito, comparendo sulla poltrona di Fabio Fazio per chiudere a ogni possibile intesa con il Movimento 5 stelle. E soprattutto per lanciare la proposta di un Governo di scopo con un duplice obiettivo: fare ...

L.elettorale : Biancofiore - Rosato e Renzi hanno sfasciato nazione : Roma, 13 mar. (AdnKronos) – “Rosato mente sapendo di mentire sul Rosatellum e sul Tedescum. Invece che arrampicarsi sugli specchi, dovrebbe spiegare al popolo italiano e a tutto l’arco parlamentare come mai -o meglio per quali interessi politici superiori- hanno fatto in modo che lui, Renzi e Boschi capovolgessero un’intera riforma elettorale subordinandola alle volontà della Svp che ha lo 0,40 % nazionale, che era ...

Elezioni - Lorenzin : “Legge elettorale non ha premiato le donne per colpa di segretari di partito maschi” : “La legge elettorale non ha premiato le donne perché a scegliere sono sempre i segretari di partito. Questo è un tema grandissimo della rappresentanza femminile dove le donne per pesare veramente devono essere nei luoghi decisionali anche all’interno dei partiti”. Lo ha detto la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, parlando con i cronisti a margine degli Stati generali della rete trapiantologica italiana L'articolo ...

Renzi si dimette - al comitato elettorale di Zingaretti scatta l’applauso (subito zittito) : Matteo Renzi annuncia le dimissioni dal Nazareno, e l’annuncio viene accolto anche con qualche timido – e immediatamente contenuto – applauso tra i presenti al comitato elettorale di Nicola Zingaretti, Pd, nella sala allestita al Tempio di Adriano a Piazza di Pietra, in attesa dei risultati delle elezioni regionali. L'articolo Renzi si dimette, al comitato elettorale di Zingaretti scatta l’applauso (subito zittito) ...

Il web umilia Renzi (e la sinistra) dopo la debacle elettorale : Per il Pd e la sinistra tutta inizia la lunga giornata post debacle. La sconfitta brucia e il web non perdona, rigirando il coltello nella piaga. In Rete, infatti, sono stantissimi i post, le vignette e i "meme" pubblicati per farsi beffe del Pd, di Renzi e dell'intera sinistra uscita sconfitta dalle urne.Fa sorridere un fotomontaggio della Pietà di Donatello, dove si vede un morente Renzi sorretto da Maria Elena Boschi. ...

Porta a Porta speciale elezioni : Berlusconi - Di Maio - Renzi chiudono la campagna elettorale : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Porta a Porta in prima serata con ...

Elezioni - Bersani : “Di Maio? Somiglia più ad Andreotti che a me. Renzi? Imbroglia sulla legge elettorale” : “Forse Di Maio come profilo asSomiglia più ad Andreotti che a me”. Così a Otto e Mezzo (La7) il candidato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, commenta un servizio di Paolo Pagliaro che accostava l’ex segretario Pd a Luigi Di Maio. E ribadisce: “Noi parleremo con il M5S. Boldrini? Non c’è alcuna discussione, lei anticipa semplicemente il fatto che non ne vede le condizioni, ma non dice che non dev’esserci dialogo. Ci parleremo ovviamente. ...

Appello all'unità contro il voto di ripicca. Renzi e Gentiloni a Roma nell'unico appuntamento elettorale insieme : "Questo disagio sociale non produce autunni caldi, ma egoismi, nazionalismi e se producesse la destra estrema, non sarebbe la prima volta, come ci insegna la storia...". Paolo Gentiloni parla dal palco del cinema Adriano di Roma, dove il Pd consuma la sua prima e ultima iniziativa di campagna elettorale unitaria. Presenti da Matteo Renzi, al premier appunto, i ministri Pier Carlo Padoan, Maurizio Martina, Marianna Madia e anche il candidato ...

Renzi show - su Berlusconi : “Nessuno dice più tasse in campagna elettorale” e fa i conti sulle promesse elettorali : “Brunetta si vanta di essere un quasi premio Nobel dell’Economia, e poi dice: “di 600.000 immigrati ne manderemo via 100 alla settimana” ma se voi fate il conto ci vogliono 111 anni per mandare via 600.000 in 100 alla settimana. Sapete quanti capelli avrà Berlusconi tra 111 anni?” così un ironico Matto Renzi è intervenuto all’evento “#incontramoci” con Mauro Laus al Ligotto di Torino. L'articolo ...