Kirsten Dunst mamma

(Di martedì 8 maggio 2018)è diventataper la prima volta. L'attrice, secondo quanto riportato da People, avrebbe dato alla luce un maschietto. Si tratta del primo figlio per lae il 30enne Jesse Plemons, nel 2016 conosciuto sul set della serie televisiva Fargo. I due sono fidanzati dallo scorso anno., 36 anni, ha partorito nel weekend. Non si conosce il nome del nascituro. Lae Plemons, da poco tornato nei cinema d'Italia con la commedia Game Night, dovrebbero convolare a nozze entro fine 2018. Un matrimonio low cost, quello annunciato dalla diva, direttamente in municipio.prosegui la letturapubblicato su Gossipblog.it 08 maggio 2018 10:25.