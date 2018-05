lagazzettadelmezzogiorno

: E mentre i bimbi giocano al Museo Geologico, i Kid Pass Days fanno un regalo alle mamme nella loro festa: una visit… - IATcastarquato : E mentre i bimbi giocano al Museo Geologico, i Kid Pass Days fanno un regalo alle mamme nella loro festa: una visit… - solospettacolo : Kid Pass Days, maratona Festa famiglia -

(Di martedì 8 maggio 2018) ... piazza Città di Lombardia si trasformerà in una piattaforma di home gaming con maxi schermi da 50 pollici e uno speciale salotto per provare TIMGAMES, l'innovativa soluzione di gioco in streaming ...