Karlie Kloss | «Cioccolato fondente? Un piacere al quale non resisto»

(Di martedì 8 maggio 2018) I suoi numeri: 25 anni, 1 metro e 88 centimetri di statura, 7.2 milioni di followers su Instagram, 40 di piede. Più un sacco di collaborazioni con i marchi più importanti del fashion (e non solo): la modella americanaè quella che si definisce una fuoriclasse. Testimonial della nuova campagna Green Ice Tea di Lipton, ci parla delle sue passioni e del suo stile di vita super salutare (con qualche eccezione: è umana anche lei!). È una lavoratrice instancabile. Qual è la sua idea di relax? «Durante una settimana lavorativa tipo è davvero difficile per me concedermi una pausa. Sono costantemente in movimento, ma mi impegno a ritagliarmi ogni giorno dei piccoli momenti di solitudine». Come li sfrutta? «Dipende: faccio sport, ascolto un audiolibro o un podcast, oppure uso un’app per immergermi nella meditazione, anche solo per alcuni minuti per focalizzarmi prima di un ...