Juventus-Milan | Allegri e Buffon in conferenza | il tecnico svela i dubbi di formazione

Mattarella riceve Juventus e Milan : «Io arbitro ma serve lealtà giocatori» : «Quando sono stato eletto - ha anche detto il Capo dello Stato - dopo aver giurato alla Camera mi sono paragonato a un arbitro imparziale, e ho ricevuto un applauso. Poi ho aggiunto che...

Sergio Mattarella riceve Milan e Juventus al Quirinale : "L'arbitro non si nota se i giocatori sono corretti" : Un buon arbitro spera sempre di non essere notato e può non essere notato se i giocatori sono corretti. Sergio Mattarella riceve le due squadre finaliste di Coppa Italia, Milan e Juventus, e rivolge a loro un discorso sulla correttezza del comportamento di chi fa sport. Poi ricorda di essersi paragonato a un arbitro nel discorso di insediamento, nel 2015."I vostri discorsi - ha detto il capo dello Stato a Buffon e Bonucci - mi hanno fatto ...

Juventus-Milan di Coppa Italia - dove vedere la finale in tv : Domani sera allo stadio Olimpico di Roma uno dei match più attesi della stagione: le probabili formazioni. I bianconeri vogliono la doppietta, il Milan l'Europa

Calcio - Coppa Italia 2018 : verso Juventus-Milan. Quinto confronto in finale - i precedenti : Domani, mercoledì 9 maggio, alle ore 21.00, andrà in scena all’Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia: proprio come due anni fa a contendersi la Coppa nazionale saranno Juventus e Milan. Allora fu un gol di Morata al minuto 110 a sancire la vittoria ai supplementari dei bianconeri, guidati già all’epoca da Massimiliano Allegri. La Juventus, che formalmente giocherà in casa, è giunta all’atto conclusivo eliminando, nell’ordine, il Genoa per ...

Coppa Italia - Juventus e Milan a Roma : visita al Quirinale : FIUMICINO , Roma, - Il volo charter con a bordo la Juventus e lo staff al seguito è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. Al loro arrivo nello scalo Romano, il tecnico Massimiliano Allegri ed i 23 ...

Juventus-Milan Coppa Italia - la probabile formazione bianconera : Vigilia di Coppa Italia per i bianconeri, che a breve partiranno per Roma. Mandzukic è recuperato e dovrebbe riconquistare una maglia da titolare, al pari di Benatia e Pjanic

Coppa Italia - Juventus-Milan : le formazioni - Dybala dal 1' - Biglia in panchina : Juventus-Milan- Tutto pronto per il calcio d’inizio della finale di Coppa Italia in programma domani allo stadio Olimpico di Roma. Juventus e Milan si contenderanno la Coppa in una serata che si annuncia rovente. Bianconeri in campo con il 4-3-2-1. Allegri sceglie Dybala dal 1′. panchina per Mandzukic, ancora leggermente acciaccato. Douglas Costa ritorna in […] L'articolo Coppa Italia, Juventus-Milan: le formazioni, Dybala dal ...

Juventus-Milan - non solo la Coppa Italia : blitz anche di calciomercato - si pensa ad una maxi-operazione - ecco i calciatori che possono cambiare maglia : Si avvicina sempre di più la gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan, finale che preannuncia grande spettacolo tra due squadre che non stanno attraversando un momento entusiasmante dal punto di vista della prestazione, il fattore psicologico è comunque a favore della squadra di Allegri che ha virtualmente conquistato lo scudetto ma gli uomini di Gattuso possono salvare la stagione alzando un trofeo. Quella di domani sarà anche ...

Pronostico Juventus-Milan Tim Cup : consigli scommesse finale del 9 maggio 2018 : Ci siamo. L’atto finale di questa 71esima edizione di Coppa Italia è finalmente alle porte, con Juventus e Milan pronte al terzo incrocio stagionale. Riusciranno i bianconeri a mantenere il titolo (sarebbe il 13°), oppure i rossoneri conquisteranno il sesto trofeo nazionale che manca ormai da 15 anni? Per Allegri alzare nuovamente il trofeo sarebbe una sorta di record, perché infilerebbe il quarto double consecutivo da quando siede sulla ...