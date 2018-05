Juventus | da Inzaghi a Zidane | chi sono gli eredi di Allegri

Inzaghi allontana la Juventus : 'Sto benissimo alla Lazio - qui a lungo' : La Lazio continua la sua cavalcata verso la Champions League travolgendo la Sampdoria 3-0, l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi commenta a Premium Sport al termine del match: 'I ragazzi sono stati bravissimi, perché oggi non era semplice: giocavamo contro una buonissima squadra, ma l'abbiamo interpretata bene fin da subito, assorbendo tra l'...

Juventus - mistero Allegri : resta o va via? Via ai sondaggi bianconeri : Inzaghi - Simeone e anche un clamoroso ritorno… : Juventus, mistero Allegri- resta in bilico il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dalle motivazioni del tecnico e dal nuovo potenziale progetto che la società potrebbe costruire attorno al tecnico toscano. Non mancano le offerte dall’estero: Chelsea e PSG sarebbero pronte a ricoprire d’oro Allegri per cercare […] L'articolo Juventus, mistero Allegri: resta o va via? ...

Lazio : il figlio di Inzaghi con i calzini della Juventus - indizio di mercato? : Una foto di qualche giorno fa ha fatto scoppiare un piccola polemica in casa Lazio. La moglie del tecnico della squadra di Lotito, Simone Inzaghi, ha pubblicato uno scatto in cui si ritraeva il loro figlio con i calzini della squadra di Allegri. Inzaghi più volte è stato accostato ai bianconeri come futuro tecnico, sarà un indizio di mercato? Molto preoccupati i tifosi biancocelesti. L'articolo Lazio: il figlio di Inzaghi con i calzini della ...

Lazio - Inzaghi : 'Squadra delusa dopo le sfide con Milan e Juventus. Dinamo? Non li sottovalutiamo' : Ottavi di finale di Europa League, la Lazio si prepara ad affrontare la Dinamo Kiev per provare a proseguire il cammino europeo. Tutto pronto per la partita d'andata, in programma allo stadio Olimpico.

Lazio-Juventus 0-1 : decide Dybala all'ultimo palpito. Inzaghi ora è quarto : Il recupero, stavolta, sorride alla Juventus. Vendicato il ko di Supercoppa proprio all?ultimo tuffo. Dybala ritorna marziano e con una giocata delle sue manda ko una Lazio stoica. Finta su...

Lazio-Juventus - Inzaghi : 'Dispiace aver perso così - non abbiamo demeritato' : La Lazio crolla al 92' e regala alla Juventus la gioia dei tre punti. All'Olimpico biancocelesti stanchi ma battaglieri, incapaci di reggere, però, l'urto finale della squadra di Massimiliano Allegri. ...

Lazio-Juventus - Inzaghi furioso per un mancato rigore : “perchè non è stato consultato il Var?” : Lazio-Juventus – Si sta giocando la gara valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Juventus per una partita fondamentale per scudetto e Champions League. Partita bloccata, la posta in palio è altissima, soprattutto per la squadra di Massimiliano Allegri che deve conquistare i tre punti. Nel primo tempo proteste dei bianconeri ma l’arbitro fa bene a lasciare correre, Dybala si è infatti tuffato. Discorso ...

Lazio-Juventus 0-0 La Diretta Inzaghi inserisce Caicedo ?per Immobile : Va in scena all'Olimpico, nell'anticipo delle ore 18 del sabato, uno dei 3 big match della 27esima di Serie A, la sfida tra la Lazio e la Juventus. I biancocelesti sono in grande forma e...

Lazio-Juventus - le formazioni ufficiali. Inzaghi sceglie Luiz Felipe e Lulic a destra - Mandzukic titolare : Squalificati : / Indisponibili : 2 De Sciglio, 33 Bernardeschi, 7 Cuadrado, 9 Higuain ARBITRO: Luca Banti Assistenti: Costanzo " Vuoto IV Uomo: Damato V.A.R.: Irrati A.V.A.R.: Peretti LA CRONACA a ...