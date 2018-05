Juventus | arrivano conferme | l’Arsenal piomba su Allegri

Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti in Serie A : Per decidere a chi assegnare il campionato si contano gli scontri diretti, che però sono in esatta parità: e quindi? The post Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti in Serie A appeared first on Il Post.

Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti : Per assegnare lo Scudetto si contano gli scontri diretti, che però sono in esatta parità: e allora? The post Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti appeared first on Il Post.

Juventus - doppio colpo dallo United : arrivano Darmian e Martial : Juventus, doppio colpo- La Juventus si prepara al rush finale scudetto con un occhio vigile sul fronte mercato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri sarebbero ad un passo da Matteo Darmian. Lo stesso giocatore ha confermato l’interesse del club bianconero aprendo le porte ad un suo ritorno in Italia. “Fa piacere l’interesse della […] L'articolo Juventus, doppio colpo dallo United: arrivano Darmian e ...

Panchina Juventus - arrivano conferme : “è fatta per Allegri al Chelsea” : Panchina Juventus – Ieri su CalcioWeb vi avevamo anticipato la notizia dell’addio di Massimiliano Allegri al termine della stagione con i profili valutati dai bianconeri per il sostituto, con l’intenzione di provare l’esperienza all’estero, un addio previsto già al termine della stagione. Adesso arrivano conferme anche dall’Inghilterra, come riporta il ‘Sun’ “Allegri lascerà la Juve per il ...