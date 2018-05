Juve record | ecco chi ha vinto più scudetti consecutivi in Europa

Juventus - attacco da record : mai così bene dai tempi di Boniperti - Charles e Sívori : L'aritmetica non c'è ancora, ma è ormai impossibile che qualcuno privi la Juventus del suo settimo sigillo sul campionato. Dal 2011 con Conte fino al 20 maggio con Allegri, ma verosimilmente già il ...

Brividi per Inter-Juve : è record di incasso : E’ ufficiale: la gara di sabato sera tra Inter e Juventus vedrà polverizzare ogni record al botteghino. Gli oltre 5 milioni di euro di incasso, frutto dei 78.328 biglietti venduti, sono un primato non solo per la Serie A ma per tutta Italia. Lo comunica l’Inter con un tweet, ringraziando i tifosi. “Con 78.328 spettatori – si legge – #InterJuventus è sold out. Oltre 5 milioni di incasso, record assoluto per il calcio ...

Inter-Juve verso il nuovo record d’incassi : obiettivo 5 milioni : Può arrivare un nuovo record di incassi per l'Inter a San Siro. La sfida di sabato sera contro la Juventus viaggia verso il tutto esaurito L'articolo Inter-Juve verso il nuovo record d’incassi: obiettivo 5 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv - il record della Champions : 11 milioni per Real Madrid – Juventus : record di Ascolti per il big-match di Champions League Real Madrid – Juventus che ha sfiorato, su Canale 5, gli 11 milioni di spettatori. Leader assoluto della prima serata con 10.925.000 e il 39.11% di share è l’evento sportivo più visto dell’anno. E Mediaset segnala che con Premium Sport raggiunge 11.526.000 spettatori. Boom anche per il post partita “Speciale Champions League” con 5.095.000 spettatori totali e il ...

Real-Juve da record - più di 11 milioni di spettatori : Real-Juve da record, più di 11 milioni di spettatori Undici milioni e mezzo di italiani davanti alla tv per Real Madrid-Juventus. Su Canale 5 ascolti record per il big-match di Champions League, leader assoluto della prima serata ed evento sportivo più visto dell’anno con 10.925.000 spettatori totali e il 43.40% di share sul pubblico 15/64 […]

Juventus da record : è la prima a vincere 3 gare esterne con il Real : 1 di 2 Successiva TORINO - La Juventus ha pubblicato le statistiche e le curiosità dopo la gara di ritorno con il Real Madrid. Il rigore di Cristiano Ronaldo ha cancellato la gioia per una vittoria ...

Nella testa di CR7 : battere la Juve per un record straordinario : Il gioiello portoghese, come racconta Il Corriere dello Sport , sta puntando a mettere in bacheca il sesto Pallone d'Oro in carriera ancora prima del prossimo Mondiale di Russia 2018, che giocherà ...

Juventus - Buffon prepara l'ultima al Bernabeu : sarà ovazione e record? : ... la grinta e le prestazioni da eterno fanciullo - verso celebre di Pascoli - lo hanno consacrato metaforicamente nella Hall of Fame del cuore dei sostenitori di tutto il mondo . Compresi quelli ...

Juventus - per Dybala tripletta da record e dedica speciale : 'Buon compleanno mamma' : Alle tante critiche post sconfitta di Champions contro il Real Madrid ha risposto in maniera immediata, a modo suo. Una tripletta al Benevento al termine di una gara più complicata del previsto per la ...