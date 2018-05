Iva | la via stretta dei tagli a spesa e agevolazioni per cancellare l' aumento

Roma. Al via la IV° edizione del patient advocacy network : Si è tenuta nei giorni scorsi a Roma la quarta edizione del patient advocacy network , un'iniziativa formativa rivolta alle associazioni di pazienti e organizzata dall'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari , ALTEMS, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con il supporto incondizionato di AstraZeneca. Si tratta di un'iniziativa che continua a ...

Al via dal 28 giugno a Lugano il FestIval LongLake - tra i più grandi open air urbani della Svizzera : in programma dal 28 giugno al 1° agosto l'ottava edizione del LongLake Festival , un intero mese di eventi tra musica, letteratura, incontri, animazioni, teatro, danza, cinema, spettacoli per bambini e installazioni di arte urbana che invaderanno le vie, le piazze e i parchi pubblici dando vita ad un intenso incontro tra artisti e pubblico. Articolato in diversi Festival ...

Al via "La Fabbrica delle Suggestioni" - il festIval diversamente speciale : ... e di svolgere gli eventi in luoghi ad alta visibilità e facilmente accessibili, collocando le mostre nel centro storico e gli spettacoli negli spazi di Officina Giovani. Da oggi, lunedì 7, fino a ...

Cannes - domani al via un festIval sempre più in crisi di identità : Mentre faccio le valigie per il festival di Cannes, maledicendo il meteo che prevede 10 giorni su 12 di pioggia e temperature medie di 16 gradi, c’è una domanda che continua a disturbarmi: avrò fatto bene quest’anno ad accreditarmi? Sia chiaro, non mi spaventano le code di 4/5 ore che sarò costretta a fare per essere certa di entrare alle proiezioni stampa – sempre che il mio misero accredito blu, penultimo in scala d’importanza, sia ...

Consultazioni - via all'ultimo tentativo : M5S il primo ad arrIvare al Colle : Con l'arrivo al Quirinale della delegazione del Movimento 5 Stelle, ha preso il via il terzo e ultimo ciclo di Consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione...

Giro d’Italia 2018 : risultato e classifica terza tappa. STRAPOTERE Viviani! Seconda vittoria consecutIva - 2° Modolo! : Elia Viviani firma il bis al Giro d’Italia 2018! Il velocista della Quick-Step Floors ha dimostrato ancora una netta superiorità nella terza tappa, 229 km da Be’er Sheva a Eilat, conquistando così la Seconda vittoria consecutiva e chiudendo al meglio la tre giorni in Israele. Il corridore veneto è riuscito ad avere la meglio allo sprint su Sacha Modolo e sull’irlandese Sam Bennett. L’australiano Rohan Dennis conserva invece la Maglia ...

Nucleare : Le Monde - Edf avvia trattatIva per 2 nuovi Epr in Gb : Parigi, 6 mag. (AdnKronos) – Il gruppo francese Edf e il governo britannico hanno avviato delle trattative per costruire due nuovi reattori nucleari Epr all’est del Regno Unito, a Sizewell, vicino a quelli previsti a Hinkley Point. A riferirlo è il quotidiano transalpino ‘Le Monde’ che parla di un incontro a metà aprile tra il numero uno di Edf nel Regno Unito, Simone Rossi e il ministro britannico dell’Industria, ...

"Cosa dirà la gente" - viaggio nel dIvario tra Islam e modernità : La storia raccontata nel film 'Cosa dirà la gente', opera seconda di Iram Haq, assomiglia in modo impressionante a certe notizie di cronaca nera di straziante attualità. Il film è ambientato a Oslo. E'...

Qualifiche GP Spagna in esclusIva live Sky Sport MotoGP HD. Al via rubrica The Test : Le prime libere MotoGP sul circuito di Jerez hanno detto di una lotta equilibratissima, con distacchi irrisori. Nella classifica combinata del venerdì il più veloce è stato Cal Crutchlow (LCR Honda), ma ci sono 15 piloti racchiusi in meno di un secondo, con i primi quattro separati da 0,9 millesimi e tutti e 25 in poco più di due secondi. Se al mattino il miglior tempo lo aveva stabilito Andrea Dovizioso (Ducati Team) ...

Pavia - il paracadute di un dragster uccide un 72enne/ RIvanazzano - morto durante le prove della gara : Rivanazzano, morto operatore in gara dei dragster: tragedia in una competizione automobilistica in provincia di Pavia, perde la vita un addetto antincendio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 23:10:00 GMT)

Elisabetta Gregoraci - dal volo prIvato al low cost per il viaggio col fidanzato Francesco Bettuzzi : FIUMICINO ? E? cambiata la vita a Elisabetta Gregoraci. La showgirl infatti ha messo fine alla sua lunga relazione, con matrimonio e figlio, al fianco dell?imprenditore Flavio...

Ennesimo Film FestIval 2018 Al via la terza edizione : ... il seminario Raccontare e documentare il mondo del lavoro di oggi , il meeting con gli organizzatori di Festival e rassegne della Regione Emilia-Romagna, l'incontro di restituzione del corso tenuto ...

Skate & Surf FestIval - al via la seconda edizione : Milano si dice pronta ad accogliere la seconda edizione di Skate & Surf Festival, la rassegna cinematografica e culturale dedicata al mondo del Surf e dello Skate. Cornice dell’evento sarà il BASE Milano che, dal 4 al 6 maggio, ospiterà pellicole e film-documentari prodotti da famosi registi italiani e internazionali volti a promuovere un’idea alternativa di sport. Protagonista, tra gli altri, della rassegna anche Onde nostre, collettivo ...