ITALIAN FILM FESTIVAL DE CANARIAS 1 - Dal 9 al 12 maggio

Ermanno Olmi - l’albero degli zoccoli/ Palma d'Oro a Cannes : tra i 100 film ITALIANi da salvare : l’albero degli zoccoli, Ermanno Olmi: Il film Palma d’oro a Cannes, ecco la sua trama e colonna sonora raccontata direttamente dal regista tramite una nota del CD.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 23:13:00 GMT)

Rimetti a Noi i Nostri Debiti - il primo film ITALIANo originale Netflix : Netflix annuncia Rimetti A NOI I Nostri Debiti, il primo film italiano originale Netflix disponibile a partire dal 4 maggio 2018. Sarà un’anteprima mondiale e il film verrà tradotto in 22 lingue. Il film, diretto da Antonio Morabito e interpre...

Torna restaurato Ultimo tango a Parigi - il film ITALIANo più visto di sempre : Torna in sala il 21, 22, 23 maggio il capolavoro di Bernardo Bertolucci 'Ultimo tango a Parigi', il film italiano più visto di tutti i tempi nel nostro paese , con 15.623.773 spettatori per fare un ...

VITTORIO CECCHI GORI/ Rita Rusic - il 76° compleanno e la voglia di fare ancora un film (Sabato ITALIANo) : VITTORIO CECCHI GORI, auguri speciali a Sabato Italiano dell'ex moglie Rita Rusic per il 76° compleanno. Una sorpresa per il produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 02:56:00 GMT)

“LORO 1” DI PAOLO SORRENTINO AL CINEMA/ Il film su Silvio Berlusconi che dividerà come al solito gli ITALIANi : "Loro 1" di PAOLO SORRENTINO arriva oggi al CINEMA: la prima parte del biopic su Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo. Il secondo capitolo esce il 10 maggio(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:10:00 GMT)

10 film ITALIANi che hanno raccontato il nuovo mondo del lavoro : Il cinema racconta sempre il presente. Anche quando i film sono ambientati nel passato o nel futuro. Nei nostri anni non c’è stato nulla di più presente della crisi economica e dei conseguenti mutamenti del mondo del lavoro. Sono più di 20 anni che il lavoro stabile come lo conoscevamo non esiste più e che chi cerca lavoro mette in conto un lungo periodo di instabilità. Il cinema italiano questo l’ha raccontato in diverse fasi e in diverse ...

Rimetti a noi i nostri debiti : arriva il primo film ITALIANo prodotto da Netflix - Best Movie : Dopo Suburra , la prima serie Tv italiana prodotta dal colosso dello streaming online Netflix , è arrivato ora anche il momento del cinema made in Italy. Come annunciato due giorni fa nel corso di un evento tenutosi a Roma, in cui il Ceo Red Hastings ha anticipato i ...

