Italia verso urne | Btp e Ftse Mib accusano il colpo

Calcio - Coppa Italia 2018 : verso Juventus-Milan. Quinto confronto in finale - i precedenti : Domani, mercoledì 9 maggio, alle ore 21.00, andrà in scena all’Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia: proprio come due anni fa a contendersi la Coppa nazionale saranno Juventus e Milan. Allora fu un gol di Morata al minuto 110 a sancire la vittoria ai supplementari dei bianconeri, guidati già all’epoca da Massimiliano Allegri. La Juventus, che formalmente giocherà in casa, è giunta all’atto conclusivo eliminando, nell’ordine, il Genoa per ...

Ginnastica - Serie A 2018 : l’Italia e la forza della classe 2003. Villa - D’Amato e Iorio a braccetto a Milano : novità verso il futuro : La seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica ha ancora messo in mostra l’eccellente livello tecnico della fenomenale classe 2003 che gara dopo gara continua ad alzare il proprio livello e a guardare con sempre maggiore ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il gruppetto di Enrico Casella continua a stupire, compiendo sempre un salto in avanti per essere davvero competitive a livello internazionale: il mirino è puntato ...

Lucifer su Italia1 verso il finale di stagione - trame 6 e 13 maggio : sette sataniche e il Diavolo arrestato? : Penultimo appuntamento di stagione con Lucifer su Italia1. Stanotte, 6 maggio, in terza serata, la rete manderà in onda il dodicesimo episodio che ci avvicina alla risoluzione del caso di Malcolm: il Diavolo e suo fratello Amenadiel riusciranno a incastrarlo? Oppure sarà Lucifer quello ad essere arrestato? La serie, negli Stati Uniti, sta terminando la sua terza stagione, ma FOX non ha ancora annunciato il rinnovo a fronte di ascolti ...

Partita la missione InSight della NASA diretta verso Marte : a bordo anche un po’ di Italia : E’ Partita la missione InSight della NASA diretta verso Marte: il lancio è avvenuto puntualmente ieri alle 13:05 Italiane, per la prima volta dalla costa occidentale degli Stati Uniti, dalla base californiana di Vandenberg. Nonostante le condizioni meteo non ottimali, che per l’ora del lancio indicavano nebbia e scarsa visibilità, il razzo Atlas 5 è partito. Non appena rilasciata sull’orbita stabilita, la sonda comincerà il suo ...

“Ho toccato il fondo - oggi vivo così”. Guardate bene quest’uomo : lo riconoscete? Ingrassato - calvo - è davvero diverso dal ragazzino che l’Italia aveva imparato a conoscere e amare. I fan a bocca aperta : sì - che ci crediate o no - è lui : Un nome che gli appassionati di calcio ricorderanno bene, visto le grandi aspettative con il quale i tifosi lo avevano accolto al momento del suo sbarco in Italia. Una carriera che sembrava destinata a decollare e farsi grande, grandissima, e che invece lo ha visto perdersi sul più bello, quando sembrava pronto a diventare una star di livello mondiale. Andy van der Meyde era considerato uno dei gioielli più preziosi della generazione ...

Perché dopo la direzione Pd l'Italia va verso il voto anticipato : "Evidente che la direzione di oggi porta direttamente al voto anticipato". Lo dichiara Simone Valiante, ex deputato dem e componente della direzione nazionale. "La relazione di Maurizio Martina, onesta nella sua...

Paolo Sorrentino : “Non ho voluto raccontare né Berlusconi né gli Italiani - ma un universo pieno di paure e difficoltà in cui siamo tutti” : "Non è un film schierato né ideologico - sarebbe stato stupido farlo - non è né un attacco né una difesa".È arrivato il giorno della verità o di qualcosa che alla stessa cerca di avvicinarsi, e "lui" – il regista premio Oscar Paolo Sorrentino – parla finalmente di "Loro" - il nuovo film diviso in due parti la cui seconda uscirà in Italia il 10 maggio prossimo. "Non è un ...

Nuoto - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020. Tanti giovani da affiancare ai campioni già affermati : Federica Pellegrini, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri: sono sempre loro i riferimenti in piscina pensando alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Una considerazione figlia di quanto accaduto l’anno scorso nella piscina di Budapest quando il trio seppe conquistare un oro iridato a testa. Un po’ di cose sono accadute: la campionessa di Spinea ha sposato la causa della velocità con risultati non eccezionali, Greg ha trascorso sei ...

Allerta Meteo - il ciclone Afro-Mediterraneo avanza verso il mar Tirreno : inizia così un Maggio di forte maltempo in tutt’Italia : Allerta Meteo – E’ iniziato nel giorno della Festa del Lavoro un mese di Maggio che sicuramente sarà caratterizzato dal forte maltempo almeno nella prima decade del mese. Forti piogge stanno colpendo tutta la Sardegna dove nelle ultime ore sono caduti ben 74mm di pioggia a Pedra Bianca, 71mm a Fonni e Punta Modighina, 67mm a Orosei e Ovodda e Sanluri, 64mm ad Arborea e Fenosu, 63mm a Dorgali e Meana Sardo, 62mm a Bultei, 61mm a ...

Giro d’Italia 2018 - le tappe chiave. Dove potrebbe decidersi la corsa rosa? Zoncolan - Finestre e cronometro sulla strada verso la Rosa : 21 tappe per decidere il vincitore: sarà Chris Froome, per vincere il terzo grande Giro consecutivo? O sarà Tom Dumoulin, per confermarsi sul gradino più alto del podio? Oppure Fabio Aru, Thibaut Pinot o Miguel Angel Lopez, scalatori che possono provare a far saltare il banco? Il Giro d’Italia 2018 è aperto a diverse soluzioni e proprio il percorso potrebbe svolgere un ruolo fondamentale in tutto ciò: quali possono essere le frazioni che ...

ILIAD IN Italia/ Primo negozio avvistato al Sud è a Catania. Verso la sfida a Tim - Vodafone e Wind : ILIAD si prepara a sbarcare in ITALIA. avvistato il Primo negozio al Sud, esattamente in un centro commerciale di Catania. Verso la sfida con Tim, Vodafone e Wind(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 16:23:00 GMT)

Roberto Mancini verso la Nazionale : il giusto CT per l’Italia? Matrimonio azzurro all’orizzonte : Roberto Mancini è ormai lanciatissimo verso la panchina della Nazionale Italiana di calcio. Il Matrimonio è ormai annunciato, manca soltanto l’ufficialità che arriverà tra un paio di settimane, in concomitanza con la conclusione dei vari campionati e prima dell’inizio dei Mondiali a cui purtroppo gli azzurri non mancheranno dopo la clamorosa non qualificazione. L’attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo dovrebbe guidare la ...

FIGC-Mancini - incontro a Roma per la panchina dell'Italia : verso la fumata bianca : " Per un tecnico allenare l'Italia, una delle squadre più importanti al mondo, è un incarico prestigioso, di cui essere orgoglioso - ha ribadito Mancini a 'Radio Rai', prima di lasciarsi andare a una ...