Italia-Tunisia | accordo di cooperazione tra Utica e Distretto della pesca siciliano

Oice : Carpaneto - rilanciato partenariato tra Italia e Tunisia : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – L’Oice rilancia il partenariato tra Italia e Tunisia. Si è svolta oggi a Tunisi, la missione dell’Oice guidata dal Vice Presidente per l’internazionalizzazione Roberto Carpaneto, che ha visto la partecipazione di circa 35 società di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica.Organizzata in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Ufficio Ice di Tunisi, la ...

Bolzano - il 33enne scappato dall’Italia con i due bambini piccoli è arrivato in Tunisia : È durato meno di una settimana il viaggio di Jamel Methenni, il 33enne tunisino scappato da Bolzano domenica 22 aprile con i suoi due figli piccoli. L’uomo ha chiamato questa mattina la moglie Rosa Mezzina, che ne aveva denunciato la scomparsa, e le ha comunicato di essere arrivato in Tunisia. La donna ha anche ricevuto delle fotografie dei bambini, a conferma del fatto che stanno tutti bene. Dell’episodio si era occupata anche la ...

BOLZANO - PADRE IN FUGA CON FIGLI PICCOLI/ Diretto verso Tunisia - ricerche in tutta Italia : ha pochi soldi : BOLZANO, tunisino scappa con i FIGLI: moglie Italiana ne denuncia la scomparsa. L'uomo è ora ricercato in tutta Italia: sarebbe scappato a bordo di un furgone Diretto al Sud.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Migranti - la promozione degli scafisti : “Il viaggio dalla Tunisia all’Italia costa 1.200 euro. Ma se porti un amico non paghi” : Il viaggio dal Nord Africa all’Italia costava 1.200 euro, ma qualcuno poteva usufruire di un’offerta: “Porta un amico e viaggi gratis”. Sembra copiata da un tour operator turistico l’ultima promozione dei trafficanti di esseri umani che dalla Tunisia organizzano le traversate dei Migranti verso le coste italiane. A scoprirla sono stati gli uomini della polizia, della Guardia di finanza e dei carabinieri di Ragusa ...

Les Italian Business Oscars. Premiate le imprese Italiane che lavorano in Tunisia : Sono parte del nostro sistema diplomatico. I facitori della "diplomazia degli affari". In questa definizione non c'è nulla di negativo, o di riduttivo, perché la Tunisia, un popolo giovane che si batte per consolidare una giovane democrazia, crescita è diritti o marciano assieme o perdono assieme. E per vincere la sfida dello sviluppo, la cooperazione Italiana, nel suo fecondo mix tra pubblico e privato, ha un ruolo di primo ...

Previsioni Meteo - un ciclone sulla Tunisia nel weekend porterà nubi - sabbia e scirocco sull’Italia ma il caldo aumenta : 1/23 ...

Migranti - dalla Tunisia all'Italia su gommoni veloci : 13 fermi. «Rischio terroristi a bordo» : Organizzavano viaggi di Migranti verso l'Italia con super-gommoni in grado di sfuggire ai controlli e sui quali si teme possano aver viaggiato aspiranti terroristi. La procura di Palermo ha...

Migranti - traffico su “gommoni di lusso” tra Italia e Tunisia : 13 arresti. “Tra passeggeri anche sospetti jihadisti” : Sbarchi fantasma tra la Tunisia e Marsala di presunti jihadisti. A scoprirli sono stati gli uomini della Guardia di finanza di Palermo che questa mattina ha fermato tredici persone. Uno dei protagonisti del traffico è sospettato – sulla base delle intercettazioni – di essere vicino ad ambienti terroristici. L’operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ed eseguita dai finanzieri del Nucleo di Polizia ...

Organizzavano viaggi su gommoni velocissimi e senza controlli dalla Tunisia all'Italia : 13 fermi in Sicilia - anche sospetti jihadisti : La Procura di Palermo ha disposto il fermo dei componenti di un'organizzazione criminale che organizzava viaggi di migranti tra la Tunisia e la Sicilia su gommoni velocissimi. A bordo passeggeri disposti a pagare caro in cambio di un trasporto sicuro. Chi approdava riusciva a sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine e alle procedure di identificazione: un modo, secondo gli inquirenti, per assicurare tra l'altro l'anonimato a chi arriva in ...

Missioni in Niger e Tunisia - Macron dà scacco all'Italia : L'ampliamento del raggio d'azione italiano inizia lo scorso luglio, subito dopo lo sgarbo di un Macron pronto - pur di scipparci l'iniziativa politica in Libia - a invitare a Parigi il controverso ...

Castellana - sfida all'ultima ricetta : il Majorana di Bari vince il trofeo 'Angelo Consoli'. Gemellaggio Italia-Tunisia : Gli chef in erba del Kekouane sono stati seguiti anche in Tunisia grazie alla diretta streaming: 'Un successo ha sottolineato il dirigente scolastico sappiamo che non solo la scuola ma anche le ...

Allerta dalla Tunisia : nuove minacce di attentati contro l'Italia : Nella nota dei carabinieri, che Tgcom24 è in grado di mostrare in esclusiva , si legge come siano stati Allertati tutti i comandi della capitale. Il sospetto è già noto alle forze dell'ordine italiane ...