Italia | in vendita i biglietti per l’amichevole contro l’Arabia Saudita

Annunciati due concerti di Shawn Mendes in Italia nel 2019 : le date e i biglietti in prevendita : Annunciati a sorpresa due concerti di Shawn Mendes in Italia nel 2019: il cantante canadese ha svelato le date del tour internazionale, in programma il prossimo anno. Shawn Mendes si esibirà in Italia in due date esclusive: il 23 marzo 2019 sarà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna e il 24 marzo 2019 al Pala Alpitour di Torino. L'ultima visita di Shawn Mendes in Italia risale al 2016 al Forum di Assago di Milano, quando il ...

Nestlé-Starbucks - anche il gusto è in vendita. Diciamo addio al vero caffè Italiano : Il caffè è come il vino. Ha una grande tradizione italiana (espresso), apprezzata in tutto il mondo. Può essere di grande qualità, come di pessima, cioè si presta a trucchetti commerciali non sempre facili da scoprire. La materia prima è fondamentale, ma la sua lavorazione non è cosa da improvvisarsi. Può dare discreti o ottimi profitti e questo dipende dalla serietà dei produttori. Inoltre il caffè – al pari del vino – è diventato un bene di ...

Iva - Ilva - manovra e crisi aziendali I dossier del prossimo governo AlItalia - la vendita a rischio flop : Dalla spada di Damocle dell'aumento dell'Iva alla possibile manovra bis (da 3-5 miliardi di euro), dalla vendita di Alitalia alle principali vertenze sul tavolo del Mise (Alcoa, Ilva, Embraco), fino alla partita delle nomine in scadenza. In attesa che si risolva l'enigma della formazione del nuovo governo, si allunga di giorno in giorno l'elenco dei dossier economici aperti che il futuro esecutivo si troverà a gestire. ...

AlItalia - Federalberghi : no finta vendita - meglio nazionalizzare : Porto Cervo, 5 mag. , askanews, Per salvare Alitalia è meglio una nazionalizzazione che 'fare finta di venderla' ancora una volta. Lo ha detto il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca, secondo ...

AlItalia - Federalberghi : no finta vendita - meglio nazionalizzare : Porto Cervo, 5 mag. , askanews, - Per salvare Alitalia è meglio una nazionalizzazione che "fare finta di venderla" ancora una volta. Lo ha detto il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca, ...

Annunciato il tour di Ghali nel 2018 - i primi concerti nei palazzetti Italiani : le date e i biglietti in prevendita : Annunciato il tour di Ghali nel 2018, 11 concerti in tutta Italia per la prima tournée nei principali palazzetti dello sport. Artista rivelazione della trap, a sorpresa Ghali ha svelato il primo tour nei palasport che lo porterà a calcare i palchi più importanti d'Italia il prossimo autunno. Si parte il 20 ottobre dal Pala Alpitour di Torino, con il debutto dell'artista fenomeno del 2018 in una dimensione live del tutto nuova: il tour ...

PRIMO MAGGIO- GN LECCE : "CONTRO LA SVENDITA DELLE NOSTRE IMPRESE. DIFENDIAMO IL LAVORO E IL PRODOTTO ItaliaNO" : È così per il nord dello S tivale, motore trainante dell'economia tricolore, l o è ancor di più per il nostro S u d , tristemente dimenticato e sempre più abbandonato a se stesso e in difficoltà.

AlItalia - la vendita è come il gioco dell’oca : si torna sempre al punto di partenza : Dopo dieci anni di tentativi di salvare la compagnia, la patata bollente di Alitalia passerà adesso al nuovo governo, se ci sarà, e se non ci sarà si trascinerà ancora per altro tempo. Lufhtansa vuole comprare la compagnia risanata. Ma se Alitalia venisse risanata, cosa che non siamo capaci di fare, allora perché vendere? Nel 2008, Alitalia era sommersa dai debiti, nonostante i tentativi fallimentari dei governi di centrosinistra di risanarla ...

AlItalia - la vendita slitta ancora. E Lufthansa spinge per i tagli : Spostato il termine a fine ottobre. Calenda: 'Serve un governo pieno' A un anno dall'avvio dell'amministrazione straordinaria non è ancora chiaro il futuro di Alitalia. All'ex compagnia di bandiera ...

Slitta la vendita di AlItalia - per Lufthansa va ristrutturata - : "In queste condizioni non ci interessa", fa sapere la compagnia di bandiera tedesca che chiede riduzione di dimensioni e costi per "rendersi appetibile". Il Cdm rinvia a dicembre il termine per la ...

AlItalia : altri sei mesi per la vendita - Lufthansa chiede ristrutturazione/Adnkronos : Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Tempi supplementari per la vendita di Alitalia. Come era nelle attese, il governo ha dato oggi il via libera alla proroga dei termini dell’operazione, fissando due nuove date: la prima è quella del 31 ottobre per la cessione della compagnia e la seconda è quella del 15 dicembre per il rimborso del prestito ponte di 900 milioni. I commissari avranno ora davanti altri sei mesi per individuare la migliore ...

AlItalia : altri sei mesi per la vendita - Lufthansa chiede ristrutturazione/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – La situazione di Alitalia non sembra poi destare, al momento, particolare preoccupazione anche se bisogna guardare al lungo periodo. “I commissari hanno operato bene. Il prestito ponte è sostanzialmente intatto”, sottolinea Calenda ricordando anche che 100 dei 900 milioni di prestito sono di garanzia alla Iata. Prestito, sottolinea ancora, sul quale è in corso un’interlocuzione con l’Unione Europea. ...

ALItalia/ Calenda proroga prestito ponte e vendita. Lufthansa pronta a deviare su Air Dolomiti : ALITALIA, Calenda annuncia provvedimenti del Governo per avere più tempo per la vendita. Lufthansa prima di un'offerta vuole una ristrutturazione della compagnia(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:36:00 GMT)

Lufthansa : “AlItalia va ristrutturata - tocca al governo Italiano” | Calenda : proroga vendita e ristrutturazione : Lufthansa: “Alitalia va ristrutturata, tocca al governo italiano” | Calenda: proroga vendita e ristrutturazione La compagnia tedesca: “Così com’è non ci interessa, potremmo puntare su Air Dolomiti”. Calenda: “Pronto il decreto per prorogare prestito e tempi di vendita” Continua a leggere