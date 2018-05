Italia | cresce a marzo il disagio sociale

Italia : sensori in mare e nei pozzi - cresce rete anti-terremoti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il 31% degli Italiani vuole il voto subito. La Lega continua a crescere e il cdx tocca quota 39% : Il 31% degli italiani vorrebbe un ritorno immediato al voto, il 21% propende invece per un governo M5S-Lega senza Berlusconi e solo l'8% gradirebbe un esecutivo M5S-Pd. In questo contesto di stallo, la Lega continua a crescere e spinge la coalizione del centrodestra al 39%.continua a leggere

Ultimi sondaggi cresce la Lega. Italiani stanchi della crisi ma c è fiducia in Mattarella : Che si muove, cerca nuove strade e nuove formule per orientarsi: per uscire dal museo delle cere in cui sembra essersi trasformata la politica. Per quanto riguarda le intenzioni di voto il dato più ...

Italia - l'economia cresce in linea con le attese : Lo rivela l'ISTAT , evidenziando come all'inizio del 2018 l'economia Italiana sia cresciuta a un ritmo congiunturale dello 0,3% segnando un risultato analogo a quello del trimestre immediatamente ...

Il mercato dell'usato in Italia cresce del 72% ed è sempre più online : ... non è un'economia 'grigia', parallela a quella ufficiale. Anzi, i numeri di Doxa testimoniano che questo mercato è tanto più sviluppato quanto più alto è il reddito disponibile.

Premiata l'unità della coalizione. E anche Forza Italia torna a crescere : nostro inviato a TriesteUn trionfo annunciato. Il centrodestra ha strappato il Friuli Venezia Giulia alla sinistra e il leghista Massimiliano Fedriga è il nuovo presidente della Regione. Il voto ha confermato i sondaggi della vigilia ma con diverse sorprese. In primo luogo la bassa affluenza (49,61%), anche se non molto inferiore alle precedenti amministrative, che per un attimo ha acceso le speranze nel centrosinistra, visto che è sempre stata ...

In Italia cresce la filantropia : alle fondazioni un tesoro da 86 miliardi : Negli ultimi anni, il mondo della filantropia è stato protagonista di un cambiamento. Sta crescendo rapidamente. Gli individui ricchi, le famiglie e le società donano di più e più strategicamente, aumentando l’impatto dei loro investimenti sociali. Un numero in rapida crescita di filantropi sta creando fondazioni e istituzioni per concentrare, mettere in pratica e amplificare questi investimenti. Ma le risorse sono concentrate in alcuni ...

Varato il Def - Padoan va all'Eurogruppo e rilancia : 'L'Italia può crescere ancora' : ... che non contiene riforme, dato che il governo è in carica solo per l'ordinaria amministrazione oggi davanti all'Eurogruppo il ministro dell'Economia rivendica il lavoro fatto fin qui -

Italia Nostra : cresce il turismo nei borghi abitati - ma è allarme per 6.000 del tutto abbandonati : borghi e centri storici: l’anima del nostro territorio, un’immensa ricchezza culturale e non solo. Eppure oggi, gli uni e gli altri, sono minacciati. Dall’incuria, da politiche inadeguate, dalla mancanza di vigilanza e progettualità da parte delle istituzioni, dall’abbandono. La denuncia parte da Italia Nostra, l’organizzazione storicamente preposta, con le sue sezioni diffuse su tutta la penisola, alla vigilanza del territorio. Un appello ...

Italia - continuano a crescere i prezzi alla produzione : Prosegue anche a marzo 2018 l'accelerazione della crescita dei prezzi alla produzione dell'industria , caratterizzata da incrementi tendenziali positivi a partire da dicembre 2016 e da una dinamica ...

Def - per il Governo l'Italia continua a crescere anche nel 2018 : Il titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha dettagliato in conferenza stampa che la crescita per il 2017 si è attestata all'1,5% e che tale livello è confermato per il 2018: 'Questo riflette un ...

NUMERI/ Voto tra un anno e governo del Presidente : intanto l'Italia non cresce... : Crescono i prestiti, ma il clima di fiducia peggiora e anche il saldo commerciale è negativo. "Segnali non esaltanti, ma da non drammatizzare".

Il grande volley torna a Reggio Calabria : cresce l'attesa per Italia-Australia : ...in questi anni " spiega il sindaco Giuseppe Falcomatà " Oggi il Palasport è tornato ad essere il tempio dello sport e del basket in cui vengono anche organizzati tanti concerti e spettacoli che ...