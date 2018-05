ISPRA | il 10 maggio la presentazione del Rapporto Nazionale sui pesticidi nelle acque

meteoweb.eu



(Di martedì 8 maggio 2018) In Italia, solo in agricoltura, si utilizzano ogni anno più di 130.000 tonnellate di. Concepiti per combattere organismi ritenuti dannosi, possono comportare un rischio per l’uomo e per gli ecosistemi. Il monitoraggio deirichiede una rete che copra gran parte del territorio, il controllo di un grande numero di sostanze e un continuo aggiornamento. L’presenterà il prossimo 10l’edizione 2018 del, realizzato dall’sulla base dei dati forniti da Regioni e Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, con l’obiettivo di informare sulla qualità della risorsa idrica in relazione ai rischi derivanti dall’uso deie che contiene i risultati del monitoraggio delleinterne superficiali e sotterranee svolto nel biennio 2015-2016. L’impatto deisull’ambiente verrà ...